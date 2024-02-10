Kaldırım çöktü, faciadan dönüldü

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı’nın yanındaki kaldırım çöktü. Çöken kaldırım üzerinden o esnada hiç kimsenin geçmemesi, büyük bir faciayı önledi.

Bandırma, İhsaniye Mahallesi’nde bulunan Kapalı Pazar Yeri ve Yaşam Alanı’nın yanındaki İsmail Gönülal Sokak’taki kaldırımın çökmesi sonucu, yolda yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve 3 metre derinliğinde yarık oluştu. Her cumartesi günü kurulan pazar yerinin neden olduğu yoğun yaya trafiğine rağmen, o esnada çöken yol üzerinden hiç kimsenin geçmemesi sayesinde muhtemel bir faciadan şans eseri dönüldü.

Meydana gelen çökmenin ardından Bandırma Belediyesi’ne ait ekipler tarafından yolun etrafına bariyerler çekilerek güvenlik önlemi alındı.