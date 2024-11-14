Kaldırıma yasa dışı bahis sitelerinin isimlerini yazan 3 kişi tutuklandı
Tekirdağ'da yasa dışı bahis sitesi isimlerini kaldırımlara yazan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA
Tekirdağ'da sprey boyalarla kaldırımlara yasa dışı bahis sitelerinin isimlerini yazan 3 kişi, tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı ve Cumhuriyet mahallelerindeki kaldırımlara yasa dışı bahis sitelerinin isimlerini sprey boyalarla yazan kişilere yönelik çalışma başlattı.
3 kişi gözaltına alınırken, 17 yasa dışı bahis sitesinin isminin yazılı olduğu kalıp tahta ile 27 sprey boya ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.