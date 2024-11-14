Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kaldırıma yasa dışı bahis sitelerinin isimlerini yazan 3 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da yasa dışı bahis sitesi isimlerini kaldırımlara yazan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güncel
  • 14.11.2024 11:18
  • Giriş: 14.11.2024 11:18
  • Güncelleme: 14.11.2024 11:24
Kaynak: DHA
Kaldırıma yasa dışı bahis sitelerinin isimlerini yazan 3 kişi tutuklandı
Fotoğraf: Arşiv

Tekirdağ'da sprey boyalarla kaldırımlara yasa dışı bahis sitelerinin isimlerini yazan 3 kişi, tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı ve Cumhuriyet mahallelerindeki kaldırımlara yasa dışı bahis sitelerinin isimlerini sprey boyalarla yazan kişilere yönelik çalışma başlattı.

3 kişi gözaltına alınırken, 17 yasa dışı bahis sitesinin isminin yazılı olduğu kalıp tahta ile 27 sprey boya ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Yasa dışı bahis oynanan 483 internet sitesi hakkında işlem başlatıldı
Yasa dışı bahis operasyonu: 13 zanlı tutuklandı
Yasadışı bahis operasyonu: Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında ev hapsi
BirGün'e Abone Ol