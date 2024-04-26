Kaldırımda yürürken otomobilin çarptığı kadın öldü

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin, kaldırımda yürürken çarptığı yaya Zahide Saatçi(58) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Karasu ilçesine bağlı Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi. Enes Eker (22) yönetimindeki 54 AGG 238 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırımda yürüyen yaya Zahide Saatçi’ye çarptıktan sonra takla attı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, Zahide Saatçi ise olay yerinde hayatını kaybetti. Hafif yaralanan sürücü ambulansla Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Saatçi’nin cansız bedeni de, inceleme sonrası aynı hastanenin morguna götürüldü. Sürücü Enes Eker’in ilk ifadesinde kazanın otomobilin lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiğini söylediği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.