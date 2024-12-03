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Kaldırımda yürüyen kadına otomobilin çarpması kamerada

ADANA’nın Kozan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, kaldırımda yürüyen E.İ. isimli kadına çarptı. Kadının yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ajans Haberleri
  • 03.12.2024 23:57
  • Giriş: 03.12.2024 23:57
  • Güncelleme: 03.12.2024 23:57
Kaynak: DHA
Kaldırımda yürüyen kadına otomobilin çarpması kamerada

Kaza, gündüz saatlerinde ilçeye bağlı Göçyolu'nda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen E.İ. isimli kadına çarptı. Kazada yaralanan E.İ., çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili araştırmaya devam ediyor.

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