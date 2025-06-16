‘Kale’ dediği illerde eriyor

Politika Servisi

Son yerel seçimlerde kurulduğu günden bu yana ilk kez ikinci parti konumuna gerileyen AKP’de düşüş devam ediyor. Ekonomik bunalım ve derinleşen yoksulluk başta olmak üzere her alana yayılan krizler toplumun en geniş kesimlerinin tepkisini çekerken Saray yönetimi halkın rızasını alacak bir argüman geliştiremiyor.

Tüm stratejisini Ortadoğu’da yaşanan gelişmelere bağlı çözüm süreci ve muhalefeti parçalama çabasına göre şekillendiren iktidarın ne dış politikada anlattığı kahramanlık hikayeleri ne de içeride yeni Anayasa tartışmaları halkı ikna edebildi. 19 Mart operasyonlarının ardından CHP’nin bilhassa Yozgat, Konya ve Bartın’da düzenlediği mitinglerin kalabalık ve coşkusu değişim işareti olurken son kamuoyu yoklamaları da AKP’nin “kale” dediği illerde eridiğini gözler önüne serdi.

AKP HER İLDE PUAN KAYBETTİ

ORC Araştırma’nın 11-13 Haziran tarihleri arasında Bursa, Kocaeli, Konya, Kayseri, Tekirdağ ve Eskişehir’de “Bu Pazar Seçim Olsa” sorusuyla yaptığı araştırma sonuçları AKP’deki oy kaybını bir kez daha ortaya koydu. Araştırmaya göre Bursa’da2 bin 490 katılımcı ile görüşüldü. AKP’ye oy vereceğini söyleyenlerin oranı 33,1 olarak ölçüldü. Bu oran 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 39,1’di. 6 puanlık düşüş dikkat çekti.

Kocaeli’nde yapılan araştırmada da benzer sonuçlar ortaya çıktı. Bin 970 katılımcıyla yapılan araştırmaya göre AKP 33,5 puan alırken bu oran 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 39,70’ti. Bu ilde de yaklaşık 6 puanlık düşüş yaşandı.

CHP’nin kitlesel miting yaptığı illerden Konya’da 2 bin 320 kişiyle yapılan araştırmaya göre AKP’ye oy vereceklerin oranı yüzde 40,8 olarak ölçüldü. Bu oran son genel seçimlerde yüzde 47,95’ti. 7 puanlık düşüş dikkat çekti. Kayseri’de ise 2 bin 150 kişiyle yapılan araştırmanın sonuçlarına göre AKP yüzde 34,5 bandında yer aldı. Bu oran 14 Mayıs seçimlerinde yüzde 40,72’ydi.

Tekirdağ’da bin 850 kişiyle yapılan araştırmada AKP yüzde 25’te kaldı. Genel seçimlerde bu oran yüzde 30,73 olarak gerçekleşmişti. Eskişehir’de ise bin 700 Katılımcı ile görüşüldü. AKP yüzde 27 çıkarken bu oran genel seçimde 33,15’ti. AKP’nin bu illerde ortalama 6 puan kaybettiği görülürken CHP’nin ise oy oranını 6 puan artırdığı görülüyor.