Kale siyaseti bitti

HABER MERKEZİ

CHP'nin her haftasonu Türkiye'nin başka kentlerinde gerçekleştirdiği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri devam ediyor. Bu mitinglerin 10'uncusu dün Bayburt'ta düzenlendi. Bayburt Genç Osman Stadı önünde gerçekleşen miting öncesi CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, miting için Valiliğin kent merkezinden alan vermediğini ve öğrenci yurtlarının miting öncesi boşaltıldığını aktardı.

CHP Bayburt İl Başkanı kürsüye gelerek Silivri Cezaevi'nde yaklaşık 3 aydır tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajını okundu. İmamoğlu, "Karşılarında duran herkese ceza vermeye başladılar. Onlar zalim oldu bizler mazlum. Onlara zalim olmak çok yakıştı. Biz ise onlar gibi zalim olmaktansa mazlum olmayı tercih ederiz. Bayburt halkı ister ki devlet adil olsun, hakkaniyetli olsun. Sırtımızı yasladığımız devlet geleneğimizi birlikte yeniden inşa edeceğiz. Onlar zulümlerini artırdıkça biz yeniden dirileceğiz. Meydan meydan çoğalacağız. Siz varsanız her şey çok güzel olacak" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun mesajının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel kürsüye çıktı. Kalabalığı selamlayan Özel, "Neymiş, Gezi olduğunda sadece Bayburt'ta sokağa inilmemiş. Bayburt'a gitme, 19 Mart'tan sonra bir şey olmadı diyorlar, AK Parti'nin kalesi diyorlar. Bu ezberler bitti dedim. Bayburt ile kucaklaşacağım, Bayburt bizi bağrına basacak dedim. Kale siyaseti bitmiştir. Bayburt, bu milletin kalesidir" dedi.

Asgari ücrete ara zam yapılması talebini yineleyen CHP lideri, konuyla ilgili sendikalara da ses yükseltme çağrısı yaptı:

‘‘Ara zam hakkımız, söke söke alırız. Kamu emekçileri bekliyor. Sendikalar tekliflerini sundular. Enflasyon gerçekte geçen sene yüzde 100, bu sene yüzde 80 hesaplıyor ENAG. Ama TÜİK, emekliyi, asgari ücretliyi üzüyor. Şimdi de kamu emekçisini üzecek. TÜİK 45 dedi. Yüzde 15 herkesin cebinden çaldılar. Sendika demiş ki 'Bu yaz hareketli geçecek.' İşçi sendikaları çıkıp "mücadele edeceğiz" diyorsa arkanızdayız. Bayburt'tan sesleniyoruz işçi sınıfına: Kaya gibi arkanızdayız.’’

BERABER KURTARACAĞIZ

Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İmamoğlu'ndan bahseden Özel, konuşmasını şöyle sonlandırdı: ‘‘Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı olduğunda yoksulluğu bitirecek, gelir adaleti getirecek. İmamoğlu gelecek, köylü yeniden milletin efendisi olacak. Bu toplum artık huzur bulacak. Hep beraber bu ülkeyi kurtaracağız.’’