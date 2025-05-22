Kale talanının yeni kilidini açtı

Gökay BAŞCAN

Kale Maden, 1991’den bu yana Muğla Milas’ta ormanlık alan içerisinde işlettiği maden ocağının yanına bir de kırma eleme tesisi kuruyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verdiği çevresel etki değerlendirme (ÇED) onayıyla faaliyete geçecek olan şirket, Aydın Çine’deki madenlerinden de bölgeye hammadde taşıyacak.

Milas’ın Kayabükü Mahallesi’nde 2 bin 747 hektar büyüklüğünde ruhsat alanına sahip Kale Maden, 34 yıl önce aldığı ön işletme ruhsatıyla faaliyete başladı. Yıllar içerisinde ormanın içerisinde bir adeta çöl yaratan şirket, bölgeden feltspat ve kuvars madeni çıkarttı. Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Planı’na göre ‘orman alanı’ ve ‘önemli doğal alan’ sayılan bölge, şirket tarafından talan edildi.

BÖLGE KUŞATMA ALTINDA

Bölgede, yılda 78 bin tondan fazla maden çıkartan şirket, şimdi de hammaddeyi işleyeceği kırma eleme tesisi için harekete geçti. Yılda 395 bin ton kapasiteyle çalışacak kırma eleme tesisi için başvuru yapıldı. Çevre Bakanlığı, projeye ilişkin ÇED gerekli değildir kararı verdi. Proje alanına 300 metre uzaklıkta Derince Barajı’nın da bulunduğu bölgede ayrıca Egamin Olivin Madencilik’e ait başka bir kırma eleme tesisi de var.

Mevcut faaliyette olan madenden çıkan hammadde kurulacak olan tesise yetmeyeceği için şirketin ikisi Aydın Çine’de diğeri ise Karpuzlu’da bulunan üç madenden hammadde taşınacak. Şirketin Aydın’daki maden projesinin kapasite artışına verilen ÇED kararı geçen günlerde mahkeme tarafından iptal edilmişti.

VAHŞİ MADENCİLİK

Latmos Platformu, mahkemenin kararını umut verici bulduğunu belirterek yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, bölgenin büyük ölçüde orman, fıstık çamı ve zeytinlikten oluştuğu, yakınında ise Çatındere 1. Derecede Arkeolojik Sit Alanı bulunduğu hatırlatıldı. Mahkeme kararının, bölgeyi tehdit eden vahşi madencilik faaliyetlerine karşı önemli bir adım olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Halkın, duyarlı yurttaşların katılımıyla gittikçe büyüyen platformumuz, Latmos’un başına bela olan vahşi madenciliği bitirmekte kararlıdır. Bundan böyle her türlü izinsiz madencilik faaliyetinin peşinde olacağız ve hesap soracağız.”

Kale Maden, 2004 yılında Bakanlıktan aldığı izinle Aydın’daki ilk madenini Söke’de açmıştı. Geçtiğimiz yıllarda ise kapasite artışı talebiyle yeniden başvurmuş, ancak bu izin Aydın 2. İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Danıştay da bu kararı onaylamıştı. Şirket, proje alanında değişiklik yaparak yeniden başvurmuş ve Bakanlık tarafından ikinci kez ‘ÇED olumlu’ kararı almıştı. İkinci kez verilen ÇED onayı da bölge halkının itirazları sonucunda iptal edildi.