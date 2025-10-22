Kaleci fabrikası Altınordu

İZMİR, (DHA)- 2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider Batman Petrolspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak 1 puanı alan Altınordu'da bu maçta 2 penaltı birden kurtaran 20 yaşındaki Arif Şimşir, tüm dikkatleri üzerine çekti. Önce 67'nci dakikada İlyas Kubilay'ın penaltısını çıkaran genç kaleci ardından 90+3'üncü dakikada Okan'ın penaltı atışında gole izin vermeyerek maça damga vurdu. Bu sezon toplamda 4 penaltı çıkaran Arif Şimşir, altyapısından yetiştiği Altınordu'nun gurur kaynağı oldu.

Altınordu Öz Kaynak Sistemi’nden yetişen ve U12 yaş kategorisinden bu yana kırmızı-lacivertli formayı terleten Arif Şimşir, kulübün kaleci yetiştirme vizyonunun önemli temsilcilerinden biri haline geldi. Bugüne kadar 15 kez milli formayı giyen Şimşir’in bu başarısı, Altınordu kaleci yetiştiriciliğinin uzun yıllardır titizlikle uyguladığı bireysel gelişim modelinin bir yansıması olarak görüldü.

SÜPER LİG VE AVRUPA'YA GÖNDERDİ

Altınordu'nun vitrine çıkardığı birçok kaleci Süper Lig, A Milli Takım ve Avrupa'da boy göstermeye başladı. Şu an Fransa'nın Lille takımında görev yapan milli kaleci Berke Özer başta olmak üzere Altınordu; Erce Kardeşler, Erhan Erentürk, Ali Emre Yanar, Ozan Can Oruç, Muhammet Taha Tepe, Serhat Öztaşdelen, Mert Furkan Bayram ve Onuralp Çevikkan gibi isimleri Türk futboluna kazandırdı.

YEŞİLYURT'A 10 MİLYON TL YATIRIM

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan'dan kulübe önemli bir yatırım hamlesi geldi. Torbalı'daki tesislerini Türkiye Futbol Federasyonu'na devretmeye hazırlanan, Selçuk Tesisleri'ni Söke 1970'e kiralayan, A takımı elden çıkarmayı planlayan Başkan Özkan, kulübe 10 milyon TL'lik yatırım yaptı. Altınordu'nun Yeşilyurt'taki tesisleri için Başkan Seyit Mehmet Özkan önemli bir yatırım yaptı. Yeşilyurt'taki biri büyük olmak üzere toplam 5 sahaya, FIFA onaylı suni çim montajı yapmak için kollar sıvandı. Altınordu Yeşilyurt Merkez Tesisleri'ne yapılacak yatırımın maliyetinin 10 milyon TL olduğu açıklandı.

SAHA ZEMİNLERİ YENİLENİYOR

Yapılan açıklamada, "Yeşilyurt Merkez Futbol Okulumuzda bin çocuğumuzun spor yaptığı sahalarımızın zeminlerinin değişimine başladık. 1 büyük saha ve 4 küçük saha zeminlerinin Nurteks FIFA onaylı 55 mm Iron Grass cinsi sentetik çim ürünleri kullanılıyor. Yatırımın tutarı 10 Milyon TL’dir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi şartlarda, modern futbol standartlarına uygun sahalarda eğitim görmesi amacıyla başlattığımız bu çalışma ile 9.500 metre karelik sahamızın zeminleri yenilenmiş olacak. Yeni zeminle birlikte hem elit takımlarımız hem de futbol okulu öğrencilerimiz için daha güvenli, dayanıklı ve kaliteli bir oyun alanı oluşturulacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından sahalarımız, yılın her döneminde yüksek performansla kullanılabilecek hale gelecek.

FOTOĞRAFLI