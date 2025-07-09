Kaleciyi korner direğiyle yaralayan sanığın cezası kesinleşti

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Göztepe ile Altay arasında oynanan karşılaşmada Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'i korner direğiyle yaralayan Mehmet Nihat A. hakkında mahkemenin 'Kasten yaralama' ve 'Yetkisiz olarak müsabaka alanına girme' suçundan para cezası, 'Mala zarar verme' suçundan ise 5 ay hapis cezası verip hükmün açıklanmasını geri bıraktığı, spor müsabakaları izlemekten 1 yıl men ve 'Spor alanına yasak madde sokulması' suçundan ise beraat verdiği kararın gerekçesi açıklandı. Kararda sanığın eyleminin mağdurda basit tıbbi müdahale (BTM) ile giderilebilir şekilde yaralanmaya sebebiyet vermesi, darbe sayısı, Mehmet Nihat A.'nın eylemini gerçekleştirirken kullandığı silahtan sayılan korner direğinin elverişliliği dikkate alındığı vurgulandı. Karar, tarafların itiraz etmemesi üzerine kesinleşti.

Göztepe ile Altay arasında 27 Kasım 2022'de oynanan karşılaşmada Altay tribünlerinden atılan işaret fişeğiyle Göztepe taraftarı Mehmet Çakır yaralandı. Bu sırada Göztepe tribünlerinden sahaya atlayan Mehmet Nihat A., korner direğiyle Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e vurdu ve maç tatil edildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) her iki ekibi de hükmen mağlup saydı. Çıkan olayların ardından Mehmet Nihat A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin adliyeye sevk edilen Mehmet Nihat A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

KALECİ, ŞİKAYETÇİ OLMADI

Mehmet Nihat A., hakkında, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Mehmet Nihat A., Şubat 2023'te tahliye edildi. Hazırlanan iddianameyi inceleyen İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi görevsizlik kararı verdi ve dosyayı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi de görevsizlik kararı verdi. Bunun üzerine dosya bir üst mahkeme konumundaki İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne gitti. İncelemeler sonrası İzmir Bölge Adliye Mahkemesi dosyayı yeniden İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Öte yandan yargılamanın, 'Kasten yaralama' suçundan yapılmasına karar verildi. Yargılama süresinde Özenç, sanıktan şikayetçi olmadı.

BERAATİNE HÜKMETTİ

İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde mayıs ayında görülen davada mahkeme heyeti, sanık Mehmet Nihat A.'ya önce 'Kasten yaralama' suçundan 4 bin 700 lira adli para cezası, kamu malı sayılan korner direği için 'Mala zarar verme' suçundan 5 ay hapis ve 'Yetkisiz olarak müsabaka alanına girme' suçundan 1500 lira para cezası verdi. Mahkeme, bu suçlardan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti. Mehmet Nihat A.'yı spor müsabakaları izlemekten 1 yıl meneden mahkeme heyeti, ayrıca 'Spor alanına yasak madde sokulması' suçundan ise beraatine hükmetti.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Mehmet Nihat A.'ya verilen cezanın gerekçesi açıklandı. Kararda; sanığın eyleminin mağdurda BTM ile giderilebilir şekilde yaralanmaya sebebiyet vermesi, darbe sayısı, sanığın eyleminin gerçekleştirirken kullandığı silahtan sayılan korner direğinin elverişliliği dikkate alındı. Bu sebeplerden ötürü sanığa 'BTM ile giderilecek kasten yaralama' suçundan adli para cezası verildiği, eylemini silahtan sayılan korner direğiyle gerçekleştirdiği için cezada yarı oranda indirim yapıldığı, suçu spor alanı olan stadyumda işlemesi nedeniyle Mehmet Nihat A.'ya verilen cezanın 6222 sayılı yasanın 17/1 maddesi gereğince yarı oranda artırıldığının altı çizildi. Lehe takdir indirimiyle birlikte cezada indirim yapılıp hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı vurgulandı.

KORNER DİREĞİNİN ÖDEMESİNİ YAPMIŞ

Sanığın avukatları aracılığıyla zarar verdiği korner direği için Göztepe Spor Kulübü'ne 1600 lira ödeme yaptığı kararda vurgulanırken, bu suçtan da 5 ay hapis ve 'Yetkisiz olarak müsabaka alanına girme' suçundan 1500 lira para cezası verildiği ve hükmün açıklanmasının geri bırakıldığının altı çizildi. Karara hem Özenç hem sanık avukatları hem de savcının itiraz etmediği, bu sebepten de kararın kesinleştiği öğrenildi. (DHA)

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