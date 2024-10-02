Kalede mahsur kalan keçiyi itfaiye ekibi kurtardı
Kaynak: İHA
Hakkari’nin tarihi Mir Kalesi’ndeki kayalıklarda mahsur kalan keçi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.
Dağgöl Mahallesi kale civarında ikamet ikamet eden Gazi Işık isimli vatandaşa ait keçi, Mir Kalesi’ndeki kayalıklara tırmandıktan sonra mahsur kaldı.
Durumun itfaiye ekibine bildirilmesi üzerine ekipler harekete geçti. Bölgeye gelen itfaiye ekibi 100 metre yüksekliğindeki kayalıklara çıkarak keçiyi ikinci kademeye indirmeye başarıp itfaiye merdiveni indirmeyi başardı. Keçi sahibi Gazi Işık, yara almadan keçiye kurtaran belediye ekibine teşekkür etti.