Kaleiçi’ndeki haritalandırma çalışması tamamlandı

Seferihisar’da bulunan tarihi Kaleiçi bölgesinde, yapılan haritalandırma çalışması tamamlandı. Kaleiçi’ne gelen ziyaretçiler, giriş noktalarına yerleştirilen haritalar üzerindeki karekodu okutarak, gitmek istedikleri adrese kolaylıkla ulaşabilecek.

Seferihisar Belediyesi, Sığacık’ta bulunan tarihi Kaleiçi bölgesi ile ilgili haritalandırma çalışması yaptı.

Her yıl, on binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği ve araç girişinin olmadığı bölgede, adreslerin kolayca bulunmasını sağlayacak olan haritalar, Kaleiçi’nin giriş noktalarına konuldu.

Haritada, bölge içerisinde faaliyet gösteren; kafeler, restoranlar, otel, pansiyon ve diğer işletmelerin adres ve konum bilgileri yer alıyor. Haritalar üzerinde bulunan karekod uygulamasıyla, haritayı cep telefonlarına indirmekte mümkün olacak.

Haritalandırma çalışmalarının önümüzdeki aylarda, Seferihisar’ın diğer bölgelerine yönelik de yapılması planlanıyor.