Kalelerde kıyasıya yarış

CHP’de MYK ve PM’nin 24 Ocak’ta seçim gündemiyle toplanması bekleniyor. Muğla adayını henüz belirleyemeyen partinin, İzmir’deki aday yarışını üç isme, Çankaya’daki aday yarışını ise iki isme düşürdüğü belirtiliyor.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP’de aday belirleme mesaisinin 24 Ocak’ta gerçekleştirilecek MYK ve PM toplantıları ile devam edeceği belirtiliyor. Parti kaynakları, kamuoyunun merakla beklediği CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı’nın açıklanmasının ise 24 Ocak’ta gerçekleşmeyeceğini kaydediyor. İzmir’de düğümün, aday belirleme gündemiyle toplanan son PM’de çözüleceği bildiriliyor.

CHP’nin Antalya’da mevcut Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile devam etmesi beklense de kulislerde, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın ismi de dillendiriliyor.

Partinin, kentteki iki güçlü isim arasında denge gözettiği, bu nedenle Antalya’da büyükşehir ile ilçe adaylarının eş zamanlı açıklayacağı öngörülüyor. Muğla’da ise dikkati çeken gelişmeler yaşanıyor. CHP eski Milletvekili Burak Erbay ve Süleyman Girgin ile Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat isimlerinin dillendirildiği Muğla’dan, “Beklenilen sonucun alınamadığı” ifade ediliyor. Bu nedenle partinin, kentte gerçekleştirdiği kamuoyu anketlerinde, CHP Milletvekili Cumhur Uzun’u da sorduğu öne sürülüyor.

İZMİR’DE ÜÇ İSİM

CHP’de kördüğüm halini alan İzmir’de yeniden aday olmak isteyen mevcut Başkan Tunç Soyer’in adaylık şansı bulunuyor. Kentte yarışı ise Buğra Gökçe ve Olgun Atila’nın önde götürdüğü anlatılıyor.

ÇANKAYA’DA ÖNE ÇIKANLAR

CHP’nin kalelerinden Ankara’nın Çankaya ilçesinde ise iki isim öne çıkıyor. Özgür Özel’in avukatı Hüseyin Can Güner ve Gül Çiftçi’nin yarışta bir adım önde olduğu ifade edilse de Güner’in adaylığının, “Genel Başkan’ın avukatı” olması itibarıyla zor olduğu konuşuluyor. Çankaya’da ibrenin zaman zaman Bekir Ödemiş’e de döndüğü biliniyor.