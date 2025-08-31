Kalem de lüks beslenme de

Türkiye’deki derin ekonomik kriz, öğrencilerin eğitime erişim hakkını engeller boyutlara ulaştı. Hemen her üründe yaşanan fahiş artışlar, okul alışverişine çıkan aileleri içinden çıkılamaz durumlara sürükledi. CHP Milletvekili Cevdet Akay, okul alışverişindeki krizin fotoğrafını çekti.

CHP’li Akay, velilerin artan eğitim gideri yükünü hesaplamak için okul alışverişi yaptı. Akay’ın mercek tuttuğu fiyatlar, öğrencilerin okul masrafında 2018-2025 döneminde yaşanan çarpıcı artışı gözler önüne serdi.

FAHİŞ ÜCRETLER

Akay’ın çalışması, öğrenci okutmanın maliyetindeki devasa artışı somut verilerle ortaya koydu. Verilere göre, bir öğrencinin yıllık okul harcaması 2018’de 6 bin 753 TL iken 2025’te 79 bin 256 TL’ye fırladı. Öğrencilerin yıllık okul harcamalarındaki artış oranı yüzde 1074 olarak kayıtlara geçti.

Bir öğrencinin kırtasiye, giyim, beslenme ve ulaşım maliyetlerini kalem kalem açıklayan Akay, şu verileri paylaştı:

***

SORUMSUZ EKONOMİ POLİTİKASI

Verilere yönelik değerlendirmelerde bulunan CHP’li Cevdet Akay, şunları kaydetti: “Bugün kalem, defter, kıyafet bile lüks hale geldi. Ulaşım ve beslenme masrafları ailelerin omuzlarını eziyor. Eğitim bir hak olmasına rağmen, yanlış ekonomi politikaları yüzünden adeta lüks haline geldi. Veliler çocuklarını okutabilmek için çırpınırken iktidar halen lüks ve şatafat içinde yaşıyor. Emeklinin maaşı eriyor, işçinin geliri yetmiyor, esnaf borç batağında. Çocuklarımızın eğitim hakkı ellerinden alınıyor. Bu tablo, AKP iktidarının sorumsuz yönetiminin ve yanlış ekonomi politikalarının en açık göstergesidir.”