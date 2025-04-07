Kalemlerini asla yerde bırakmayacağız

Haber Merkezi

6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü dolayısıyla açıklama yapan Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), son 5 yılda 15 gazetecinin katledildiğini hatırlatarak, "Kalemlerini yerde bırakmayacağız” dedi. TGC de "Öldürülen gazeteciler gibi gerçeğin peşinde olmaya, yurttaşları doğru bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

6 Nisan Öldürülen Gazeteciler Günü dolayısıyla Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, ilk basın şehidi olarak kabul edilen Hasan Fehmi’yi Çemberlitaş’ta Sultan II. Mahmut Türbesi’ndeki mezarı başında andı. Serbesti Gazetesi’ndeki yazılarında İttihat ve Terakki yönetimini sert bir dille eleştiren Hasan Fehmi 6 Nisan 1909 günü Galata Köprüsü üzerinde öldürülmüştü.

Törende konuşan TGC Genel Sekreteri Sibel Güneş şunları söyledi: "Türkiye Gazeteciler Cemiyeti sonraki dönemlerde de siyasi cinayetlerin artması üzerine Hasan Fehmi’nin öldürüldüğü 6 Nisan’ları öldürülen gazetecilere adadı. Bugüne kadar Abdi İpekçi, Ahmet Taner Kışlalı, Uğur Mumcu, Turan Dursun, Hrant Dink, Metin Göktepe ve Çetin Emeç’in de aralarında olduğu 67 gazeteci ne yazık ki öldürüldü. Bu cinayetlerin bir kısmının tetikçileri yakalansa da cinayetleri azmettirenler hiçbir zaman ortaya çıkarılamadı. Demokrasi ayıbı olan gazeteci cinayetlerini unutturmayacağız. Ustamız Hasan Fehmi beyi ve öldürülen tüm gazetecileri sevgi ve saygıyla anıyoruz. Öldürülen gazeteciler gibi gerçeğin peşinde olmaya, yurttaşları doğru bilgilendirmeye devam edeceğiz."

İZLERİNDE YÜRÜYECEĞİZ

DFG sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ise gerçekleri açığa çıkartan gazetecilerin hedef alınarak katledildiğine dikkat çekildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Türkiye’nin, Irak Federe Kürdistan Bölgesi ile Kuzey ve Doğu Suriye kentlerine dönük saldırılarında son beş yılda 15 gazeteci katledildi. Apê Musa (Musa Anter), Hrant Dink, Metin Göktepe, Abdi İpekçi, Nagehan Akarsel, Nazım Daştan, Cihan Bilgin, Gulistan Tara, Aziz Köylüoğlu’nun aralarında bulunduğu onlarca gazeteci gerçeklerden rahatsız olan güç odakları tarafından katledildi. Her bir katliam bu toprakların demokratikleşmesine yönelik saldırı niteliğindedir. Onların katledilmesiyle hakikat öldürülmek istense de bıraktıkları miras ve fikirleri hep yaşayacak. Bizler de katledilen gazetecilerin izinde yürüyeceğiz, kalemlerini yerde bırakmayacağız” denildi.