Kalender Ne Demek?

Kalender Ne Demek? Anlamı, Kökeni ve Merak Edilenler

Kalender kelimesi, Türkçede hem bir kişilik özelliğini hem de tarihi bir kavramı ifade eden çok yönlü bir kelimedir. Günlük yaşamda, kalender sıfatı genellikle "alçakgönüllü, sade, mütevazı bir yaşam tarzını benimsemiş kişi" anlamında kullanılır. Tarihsel ve kültürel olarak ise tasavvuf ve tarikat bağlamında da önemli bir yere sahiptir. Bu makalede, kalender kelimesinin anlamı, kökeni, ve merak edilen tüm anahtar terimlerini detaylı bir şekilde ele alacağız.

Kalender Ne Demek? TDK Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre kalender kelimesinin anlamları şunlardır:

Sıfat olarak: Alçakgönüllü, gösterişsiz ve sade bir yaşam tarzını benimsemiş kişi.Tasavvufi anlamda: Derviş; dünya nimetlerinden uzak, manevi değerlere önem veren kişi.Kalender Kelimesinin Kökeni

Kalender kelimesi, Farsça kökenlidir ve bu dilde “kalandar” olarak geçer. Farsçada:

"Sadık, dünya malına önem vermeyen, tasavvufa bağlı kişi" anlamında kullanılır.

Kelime, Osmanlı Türkçesine ve daha sonra modern Türkçeye geçerek hem günlük dilde hem de dini bağlamda kullanılan bir kavram haline gelmiştir. Kalenderlik, özellikle Kalenderilik Tarikatı ile ilişkilendirilir ve tasavvuf geleneğinde önemli bir yer tutar.

Kalender Kelimesinin Günlük Kullanımı

Günümüzde kalender kelimesi genellikle şu durumlarda kullanılır:

Alçakgönüllü ve sade insanlar için:"O ne kadar kalender bir insan; kimseye kötülük düşünmez."Gösterişsiz yaşam tarzı için:"Kalender bir yaşam sürmek, iç huzuru bulmanın yollarından biridir."

Bu kullanımlarda kelime, herhangi bir dini bağlam olmaksızın daha çok kişilik özelliği veya yaşam tarzını ifade eder.

Tarihi ve Dini Anlamda Kalender1. Tasavvuf ve Kalenderilik Tarikatı

Kalender, tasavvuf kültüründe Kalenderilik Tarikatı ile ilişkilidir. Kalenderi dervişler, dünya malına değer vermeyen, gezgin, sade yaşamayı seçmiş tasavvuf yolcularıdır. Bu tarikat, özellikle Anadolu ve Orta Asya’da etkili olmuştur.

Özellikleri:

Dervişlik yolu izlerler.Fakirlik ve dünyadan el etek çekmek önemli erdemlerdir.Sembolizm ve manevi öğretiler önem taşır.2. Osmanlı’da Kalender

Osmanlı İmparatorluğu döneminde kalender, genellikle hem dervişleri hem de sade bir yaşam tarzı süren insanları tanımlamak için kullanılırdı. Kalender dervişler, hem manevi hem de fiziksel olarak toplumun "dünya nimetlerinden arınmış" bireyleri olarak görülürdü.

Kalender Kelimesi ile İlgili Merak Edilen Terimler ve Anlamları1. KalendermeşrepAnlamı: Hoşsohbet, alçakgönüllü ve rahat tavırlarıyla tanınan kişi.Kullanımı: "Onun kalendermeşrep tavırları herkesin sevgisini kazanıyor."2. KalenderilikAnlamı: Kalender dervişlerin yaşam tarzı veya tasavvuf yolunu benimseme hali.Kullanımı: "Kalenderilik, dünya malına tamah etmeden manevi huzuru arayanların yoludur."3. Kalender HayatAnlamı: Gösterişsiz, sade ve dünya malına önem vermeyen bir yaşam tarzı.Kullanımı: "O, kalender bir hayat sürerek her zaman huzuru buldu."4. KalenderhaneAnlamı: Kalender dervişlerin toplanıp ibadet ettiği veya yaşadığı yer.Kullanımı: "Osmanlı'da birçok şehirde kalenderhaneler bulunurdu."5. Kalender TavrıAnlamı: Mütevazı, gösterişten uzak bir tutum veya davranış.Kullanımı: "Kalender tavrı ile herkesin sevgisini kazandı."Kalender ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular1. Kalender kelimesi hangi dil kökenlidir?

Kalender kelimesi Farsça kökenlidir. Farsçada “kalandar” olarak geçer ve tasavvuf bağlamında kullanılan bir terimdir.

2. Kalender olmak ne anlama gelir?

Kalender olmak, alçakgönüllü, gösterişsiz ve sade bir yaşam sürmek anlamına gelir. Aynı zamanda, manevi değerlere öncelik veren kişiler için de kullanılır.

3. Kalender kelimesi dini bir terim midir?

Kalender kelimesi tasavvuf kökenli bir terimdir ve dini bağlamda kullanılmıştır. Ancak günlük dilde daha genel bir anlam kazanmıştır ve dini bir anlam taşımadan da kullanılabilir.

4. Kalenderlik ile fakirlik aynı şey midir?

Hayır, kalenderlik yalnızca maddi fakirlik anlamına gelmez. Manevi zenginlik ve sade yaşam anlayışını ifade eder.

5. Günlük yaşamda kalender olmak mümkün mü?

Evet, günlük yaşamda kalenderlik, alçakgönüllü, sade ve gösterişsiz bir yaşam tarzı benimsemekle mümkündür.

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Kalender kelimesi, Türkçede hem tarihsel hem de modern anlamda derin bir kullanım alanına sahiptir. Tasavvufi bir terim olarak ortaya çıkmış ve alçakgönüllülüğü, sade yaşamı, dünya malına tamah etmeyen bir duruşu ifade etmiştir. Günümüzde ise daha çok mütevazı ve rahat bir kişilik özelliği olarak kullanılmaktadır.

Kalender olmak, tarih boyunca manevi derinlik ve iç huzuru bulmayı simgelemiş, aynı zamanda toplumsal ilişkilerde sevgi ve saygının temelini oluşturmuştur. Sade bir yaşam tarzı benimseyenler için bu kelime, tam anlamıyla bir yaşam felsefesini yansıtır.