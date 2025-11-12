Kaleye çıkarken ayağı kırılan Ezgi, sedyeyle 1 kilometre taşındı

Ceyhun ÖZER/CEYHAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Ceyhan ilçesinde ailesiyle birlikte tarihi Yılankale'ye çıkarken düşerek ayağını kıran Ezgi Evcil (9), ekipler tarafından sedyeyle 1 kilometre taşınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde tarihi Yılankale'de meydana geldi. Ailesiyle birlikte doğa yürüyüşüne çıkan Ezgi Evcil, kayalık bir bölgeden geçerken dengesini kaybederek düştü. Ailesinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi koşulları dolayısıyla AFAD ekipleri ile kurtarma çalışması başlatıldı. Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan ve ayağının kırıldığı belirlenen Evcil, yaklaşık 1 kilometrelik patika yolda sedyeyle taşınarak ambulansa bindirildi. Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Evcil'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. (DHA)

