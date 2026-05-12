Kalibaf'tan ABD'ye müzakere mesajı: "İran halkının haklarını kabul etmekten başka yol yok"
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD ile yürütülen müzakere sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, 14 maddede belirtilen hakların kabul edilmesi gerektiğini belirterek, "Diğer tüm yaklaşımlar başarısızlık üzerine başarısızlıktan başka bir şey olmayacak" dedi.
Kalibaf, X sosyal medya hesabından, İran ile ABD arasında müzakere sürecine ilişkin açıklama yaptı.
“14 maddede belirtildiği üzere, İran halkının haklarını kabul etmekten başka yol yok” ifadelerini kullanan Kalibaf, “Diğer tüm yaklaşımlar başarısızlık üzerine başarısızlıktan başka bir şey olmayacak, tamamen sonuçsuz kalacaktır” değerlendirmesinde bulundu.
Kalibaf ayrıca, “Ne kadar oyalanırlarsa, Amerikan vergi mükellefleri o kadar bedel ödeyecek” dedi.
There is no alternative but to accept the rights of the Iranian people as laid out in the 14-point proposal.— محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) May 11, 2026
Any other approach will be completely inconclusive; nothing but one failure after another.
The longer they drag their feet, the more American taxpayers will pay for it.