Kalibaf'tan ABD'ye müzakere mesajı: "İran halkının haklarını kabul etmekten başka yol yok"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ülkesi ile ABD arasında müzakere sürecine ilişkin, “14 maddede belirtildiği üzere, İran halkının haklarını kabul etmekten başka yol yok” ifadelerini kullandı.

Kalibaf, X sosyal medya hesabından, İran ile ABD arasında müzakere sürecine ilişkin açıklama yaptı.

“14 maddede belirtildiği üzere, İran halkının haklarını kabul etmekten başka yol yok” ifadelerini kullanan Kalibaf, “Diğer tüm yaklaşımlar başarısızlık üzerine başarısızlıktan başka bir şey olmayacak, tamamen sonuçsuz kalacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Kalibaf ayrıca, “Ne kadar oyalanırlarsa, Amerikan vergi mükellefleri o kadar bedel ödeyecek” dedi.