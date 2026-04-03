Kalibaf, Trump'ı alaya aldı: "'Rejim değişikliği'nden, 'Lütfen pilotlarımızı bulabilir miyiz' seviyesine geldiler"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İran'ın düşürdüğünü açıkladığı savaş uçağının pilotlarının ABD tarafından aranması çabalarını, ABD Başkanı Donald Trump’ın "İran’ı yok ettik" şeklindeki açıklamalarına atıfta bulunarak alaya aldı.

Kalibaf, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Trump'ın İran'ı "yok ettik" şeklinde defalarca yaptığı açıklamalara atıf yaparak ABD’nin söylemleri ile sahadaki gerçeklik arasındaki duruma alaycı ifadelerle dikkat çekti.

İran Meclis Başkanı Kalibaf, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İran'ı art arda 37 kez yendikten sonra başlattıkları bu parlak ama stratejisiz savaş, şimdi 'rejim değişikliği'nden 'Hey, lütfen pilotlarımızı bulabilir miyiz?' seviyesine indirgendi.

Vay canına. Ne inanılmaz bir ilerleme. Bunlar kesinlikle birer dahi."

After defeating Iran 37 times in a row, this brilliant no-strategy war they started has now been downgraded from “regime change” to “Hey! Can anyone find our pilots? Please?🥺”



Wow. What incredible progress. Absolute geniuses. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 3, 2026

NE OLMUŞTU?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurmuştu.

İran basını, ABD'ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanarak esir alınmış olabileceğini yazmıştı.

Tesnim Haber Ajansının haberinde, "Bazı bilgilere göre, bu sabah Devrim Muhafızları Ordusu tarafından gelişmiş Amerikan savaş uçağının imha edilmesinin ardından uçağın pilotu fırlatma koltuğunu kullanarak ülke içine indi." ifadelerine yer verilmişti.

Uçağın düştüğü Kohgiluye ve Buyerahmed eyaletindeki haber kaynaklarının, ABD'nin uçağın pilotunu kurtarmak için Black Hawk helikopteri ve bir C-130 askeri kargo uçağıyla arama çalışmalarına teşebbüs ettiğini ancak çabalarının başarısız olduğunu bildirdiği aktarılmıştı.

İran'ın sabah saatlerinde düşürüldüğünü açıkladığı uçağa ilişkin ise CENTCOM'dan henüz bir paylaşım yapılmadı ancak ABD basını, düşen uçağın 2 pilotunu arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü yazmıştı.