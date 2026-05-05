Kalibaf’tan ABD’ye tepki: "Hürmüz'deki güvenlik, ateşkes ihlal edilerek tehlikeye atıldı"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer ve enerji geçiş güvenliğinin ABD tarafından ateşkesin ihlal edilmesiyle tehlikeye atıldığını ancak mevcut durumun Washington için "sürdürülemez" olduğunu belirtti.

Kalibaf, X hesabından paylaştığı mesajında, Hürmüz Boğazı'ndaki durumu değerlendirdi.

"Yeni Hürmüz Boğazı denklemi istikrara kavuşuyor." ifadesine yer verdiği mesajında Kalibaf, "Seyrüsefer ve enerji geçiş güvenliği, ABD ve müttefikleri tarafından ateşkesi ihlal ederek uygulanan abluka ile tehlikeye atılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Buna karşı duracaklarını kaydeden Kalibaf, "Mevcut durumun sürdürülmesinin ABD için dayanılmaz olduğunu çok iyi biliyoruz, oysa ki biz henüz başlamadık bile." ifadesini kullandı.