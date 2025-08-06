Kalıcı barış için tam demokrasi

TBMM’de, “Terörsüz Türkiye” kapsamında kurulan komisyon, toplantı maratonuna başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığındaki toplantı için Meclis Tören Salonu yeniden düzenlendi. Sınırlı sayıda gazetecinin takibine izin verilen komisyona televizyonlar ve foto muhabirleri alınmadı. Komisyonu takip eden gazetecilere, özel yaka kartları düzenlendi.

TARİHİ BİR EŞİK

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, açılış konuşmasında, “Yarım asırdır milletimizin başına bela olmuş terörden kurtulmak için tarihi bir eşikte bulunuyoruz. Bu toplantı yalnızca komisyonumuzun başlangıcı değil, aziz milletimizin geleceğe yönelik umutlarının yeşermesinin de başlangıcıdır. Komisyon, millet adına çözüme ulaştırılacak sorunların müzakeresi, üzerinde uzlaşılacak konuların TBMM’ye iletilmesi için çalışacaktır. Asli meselemiz Anayasa yazmak ya da tüm meseleleri bir anda çözmek değildir. Siyasi hesaplarda değil, cesaret, vicdan ve adaletle hareket etmenin adıdır. Bu komisyon kardeşliği kalıcılaştırmaya ve ortak yaşamı güçlendirmeye yönelik bir çağrıdır. Şahit olduğumuz silah bırakma süreci, bir pazarlığın eseri değildir. Silah bırakma sürecinin millet adına takibi, büyük önem taşımaktadır. Tarih bir dönüm noktasındayız. Burası siyasi parti hesaplarının yapılacağı yer değildir” dedi.

GÜVENİ AZALTIYOR

Komisyonda ilk olarak TBMM'de grubu bulunan partiler söz aldı. Yeni Yol Partisi adına konuşan Bülent Kaya, komisyonun yalnızca birkaç konuyu ele alması ile sınırlandırılmaması gerektiğini kaydederek, Türkiye’nin demokrasi açığıyla ilgili beklentileri olduğunu dile getirdi.

Yeni Yol Grubu’ndan Mehmet Emin Ekmen ise son altı ayda medyaya, STK’ye ve muhalefet belediyelerine yönelik operasyonların, komisyona güveni azalttığının altını çizdi. MHP lideri Bahçeli’nin, “İç cepheyi tahkim” sözlerini anımsatan Ekmen, “İç cepheyi tahkim ederken iç cepheyi tahrip etmeyelim” değerlendirmesini yaptı.

VİCDANI İNCİTMEMELİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız ise “Toplumun tamamını kucaklayan” ve “Temel hak ve özgürlükleri genişleten” adımlar atılarak yeni bir dil inşa edilmesi gerektiğini ifade etti. Yıldız, 2011 yılındaki çözüm sürecinde yaşananların tekrarlanmayacağını savundu. Komisyonun, Anayasa değişikliği için çalışmayacağını dile getiren Yıldız, süreçte atılacak adımların kamuoyu vicdanını incitmeyeceğini öne sürdü.

DEMOKRASİ ADIMLARI

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit, “Komisyonu, çözümü kolaylaştıran bir zemin olarak görüyoruz. Asıl olan, çözüm yollarını belirlerken katılımcı bir siyasal mutabakat oluşmasıdır. Tek başına çatışmasızlık kalıcı barış getirmiyor. Demokratik ve çoğulcu adımların hayata geçirilmesi gerekiyor. Eşit yurttaşlık temelinde ortak yaşamı savunmaya devam edeceğiz. Barış ancak adalet ve eşitliğin teminat alınması ile mümkündür. Tüm siyasi partileri, STK’leri ve halklarımızı bu sürece ortak olmaya çağırıyoruz." diye konuştu.

ÖCALAN’A UMUT HAKKI

DEM Parti Eş Sözcüsü Meral Danış Beştaş, Kürt sorununun yalnızca Kürtlerin sorunu olmadığını belirtti. Türkiye’de AYM ve AİHM kararlarının uygulanmadığının altını çizen Beştaş, siyasi nedenlerle cezaevinde olan kişilerin AİHM kararları doğrultusunda serbest bırakılması gerektiğini kayda geçirdi. Beştaş, Abdullah Öcalan’a, “Umut hakkı” uygulanması gerektiğini söyleyerek, “Komisyonun somut adımlara vesile olacak bir komisyon olmasını temenni ediyoruz” ifadesini kullandı

ANAYASA ÇİĞNENİYOR

CHP Grubu adına konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Türkiye’deki en yakıcı sorunların çözümünün adresinin TBMM olduğunu vurguladı. TBMM’de süreç için kurulan komisyonu değerli bulduğunu ifade eden Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Anayasa’nın rutin olarak çiğnendiği bir süreçten geçiyoruz. Meclisimizin bir üyesi AYM kararına rağmen içeride tutulmaktadır. AYM ve AİHM kararları ısrarla uygulanmamaktadır. Hukuk devleti yerle bir edilmiştir. Muhaliflere düşman hukuku uygulanmaktadır. Kayyum uygulamasıyla halk iradesi hiçe sayılmaktadır. Belediye başkanlarının içi boş dosyalar nedeniyle içeride tutulması, siyasetin yargı eliyle dizayn edilmesi sürecini yaşıyoruz. Bu komisyonun her şeyi bir çırpıda halledemeyeceğini öngörüyoruz ama demokrasiyle ilgili birçok sorunu cesaretle tartışmalıyız. Hukuk ve demokrasi olmaksızın bir toplumsal barışı gerçekleştiremeyiz. Bu komisyonda Anayasa değişikliği asla gündeme gelmemelidir. Komisyon bugün dağılmadan, güven artırıcı önlemler açıklayalım. Kayyum uygulamalarından bir an evvel vazgeçilmesi için buradan çağrıda bulunalım. Tutuksuz yargılamanın asıl olduğunu büyük bir açıklıkla buradan söyleyelim. Komisyon bugün, AİHM ve AYM kararlarına uyulması gerektiğini söylemelidir” ifadelerini kullandı.

PAZARLIK YAPMAYIZ

AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, TBMM’de kurulan komisyonda toplumsal mutabakatın sağlanacağını söyledi.

Gül, “Sürecin dar siyasi hesaplara dahil edilmemesi gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isterim. Bölgedeki istikrarsızlık nedeniyle Türkiye’nin iç cephesini tahkim etmesi gerekmektedir. Türkiye’nin demokrasi tarihinde yeni bir sayfa açılacağına inanıyoruz. Hak ve özgürlükleri pazarlık malzemesi yapmayız” ifadelerini kullandı.

KAPALI KAPI DİPLOMASİSİ

Konuşmasına tutuklu milletvekili Can Atalay’ı anarak başlayan TİP Milletvekili Ahmet Şık ise şu ifadelere imza attı:

“Böylesine bir süreçte demokrasi hukuk alanında son derece yetkin bir isim olan Can Atalay’ın Silivri’de tutulması bu Meclis’in ayıbıdır. TİP olarak Can Atalay’ın başında olduğu bir komisyon oluşturduk. Atalay’ın görüşlerini de buradan paylaşacağız. Sürecin tümü, ‘Arka kapı diplomasisi’ olarak ifade edilebilir. Arka kapıda neler konuşulduğunu da bilmiyoruz. Çok boyutlu sorunlar yumağının ortasındayken barış, yalnızca silah bırakmak ile sağlanamaz. Van’a kayyum atanırken İzmir’de demokratik yaşam olmaz. Geniş anlamda bir demokratikleşme sorununun altını çizmek zorundayız. Türkiye’nin adalet ve özgürlük, eşit yurttaşlık hakkı istisnasız herkes için bir haktır. AYM ve AİHM kararları uygulanmalıdır ve komisyon bu yönde beyan sergilemelidir. Terörle Mücadele Kanunu kaldırılmalıdır. Hasta tutsakların ve siyasi tutukluların tahliye süreçlerine yönelik düzenlemeler hızla yapılmalıdır. Kayyum uygulamasına derhal son verilmelidir. Komisyon, istisnai durumlar haricinde basına açık halde çalışmalıdır.”

İSİM ÖNERİSİ YAPILDI

TBMM’de, “Terörsüz Türkiye” hedefiyle kurulan komisyon için “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi” ismi önerildi. Meclis Başkanlığı, kararların toplantıya katılan üye sayısının beşte üçünün oyu ile alınmasını istedi.