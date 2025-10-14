"Kalıcı Barış ve Refah İçin Trump Bildirisi"nin tam metni yayımlandı

Beyaz Saray, Mısır'da gerçekleştirilen "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi"nde ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan "Kalıcı Barış ve Refah İçin Trump Bildirisi"nin tam metnini yayımladı.

Kalıcı Barış ve Refah İçin Trump Bildirisi'nde "Aşırılığın ve radikalleşmenin her türlüsünü ortadan kaldırma kararlılığında birleşmiş durumdayız" denilirken "Karşılıklı saygı ve ortak kader ilkelerine dayalı olarak bölgede barış, güvenlik ve ortak refahı kapsayan bütüncül bir vizyonun peşindeyiz" ifadesine yer verildi. İmzacı isimler isimler yukarıdan aşağıya Trump, Sisi, Sani ve Erdoğan olarak sıralandı.

"Kalıcı Barış ve Refah İçin Trump Bildirisi"nin tam metni şöyle:

"Aşağıda imzası bulunan bizler, tüm tarafların Trump Barış Anlaşması’na yönelik gerçekten tarihi nitelikteki taahhütlerini ve uygulamalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu anlaşma, iki yılı aşkın derin acı ve kaybı sona erdirerek bölge için umut, güvenlik ve barış ile refahın paylaşıldığı yeni bir dönemin kapısını aralamaktadır.

Başkan Trump’ın Gazze’deki savaşı sona erdirme ve Orta Doğu’da kalıcı barışı sağlama yönündeki samimi çabalarını destekliyor ve arkasında duruyoruz. Hep birlikte, bu anlaşmayı bölgedeki tüm halklar – Filistinliler ve İsrailliler dâhil – için barış, güvenlik, istikrar ve fırsat sağlayacak şekilde uygulayacağız.

Kalıcı barışın, hem Filistinlilerin hem de İsraillilerin temel insan haklarının korunduğu, güvenliklerinin garanti altına alındığı ve onurlarının yüceltildiği bir ortamda mümkün olacağını anlıyoruz.

Gerçek ilerlemenin iş birliği ve sürekli diyalog yoluyla sağlandığını ve uluslar ile halklar arasında bağların güçlendirilmesinin, bölgesel ve küresel barış ile istikrarın kalıcı çıkarlarına hizmet ettiğini teyit ediyoruz.

Bu bölgenin, kökleri toprakla iç içe geçmiş olan inanç toplulukları — Hristiyanlık, İslam ve Yahudilik dâhil — için derin tarihsel ve manevi öneme sahip olduğunu kabul ediyoruz. Bu kutsal bağlara saygı ve miras alanlarının korunması, barış içinde bir arada yaşama taahhüdümüzün temel unsurlarından biri olmaya devam edecektir.

Aşırılığın ve radikalleşmenin her türlüsünü ortadan kaldırma kararlılığında birleşmiş durumdayız. Şiddetin ve ırkçılığın normalleştirildiği ya da radikal ideolojilerin sivil yaşamın dokusunu tehdit ettiği hiçbir toplum gelişemez. Aşırılığı mümkün kılan koşullarla mücadele etmeye; eğitim, fırsat ve karşılıklı saygıyı kalıcı barışın temelleri olarak teşvik etmeye kararlıyız.

Gelecekteki anlaşmazlıkların, güç kullanımı ya da uzun süren çatışmalar yerine diplomatik yollarla ve müzakerelerle çözülmesine bağlı kalacağımızı taahhüt ediyoruz. Orta Doğu’nun, uzun süreli savaş döngülerine, tıkanmış müzakerelere ya da başarıyla müzakere edilmiş şartların parçalı, eksik ya da seçici uygulanmasına daha fazla dayanamayacağını kabul ediyoruz. Son iki yılda yaşanan trajediler, gelecek nesillerin geçmişin başarısızlıklarından daha iyisini hak ettiğini acil bir şekilde hatırlatmalıdır.

Her birey için hoşgörü, onur ve eşit fırsat arayışındayız; bu bölgenin, herkesin barış, güvenlik ve ekonomik refah içinde hayallerini gerçekleştirebileceği bir yer olmasını istiyoruz — ırk, inanç ya da etnik köken fark etmeksizin.

Karşılıklı saygı ve ortak kader ilkelerine dayalı olarak bölgede barış, güvenlik ve ortak refahı kapsayan bütüncül bir vizyonun peşindeyiz.

Bu ruhla, Gazze Şeridi’nde kapsamlı ve kalıcı barış düzenlemelerinin sağlanmasında elde edilen ilerlemeyi ve İsrail ile bölgesel komşuları arasında kurulan dostane ve karşılıklı faydaya dayalı ilişkileri memnuniyetle karşılıyoruz. Bu mirası hayata geçirmek ve sürdürmek için birlikte çalışacağımıza söz veriyoruz; böylece gelecek nesiller barış içinde birlikte gelişebilecekleri kurumsal temeller üzerine inşa edebilsinler.

Kalıcı barış dolu bir geleceğe kendimizi adıyoruz.

Donald J. Trump

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı

Abdülfettah es Sisi

Mısır Arap Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Temim bin Hamed Al Sani

Katar Devleti Emiri

Recep Tayyip Erdoğan

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı"