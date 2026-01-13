Kalıcı barışı inşa edelim

HABER MERKEZİ

Suriye’nin Halep kentinde rejim güçleri ile SDG üyeleri arasında yaşanan çatışmalara ilişkin Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu’nca yapılan açıklamada, Türkiye’nin, Halep’teki çatışmaların sonlandırılması için çatışmanın tarafı pozisyonundan ziyade, yapıcı bir “arabulucu” rolü üstlenmesinin bölgesel istikrar açısından elzem olduğu ifade edildi.

Aralarında Diyarbakır Barosu, Tabip Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, İnsan Hakları Derneği gibi 116 kuruluşun yer aldığı Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu üyeleri tarafından Suriye Ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) üyeleri arasında Halep’nin Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde yaşanan çatışmalara ilişkin açıklama yapıldı.

Diyarbakır Barosu’nda yapılan açıklamayı Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu Eş Sözcüsü Yıldız Ok Orak yaptı.

Suriye’de yıllardır süregelen iç savaşın büyük insani acılara, geniş çaplı yıkımlara ve ağır insan hakları ihlallerine sebebiyet verdiğini söyleyen Orak, “Çatışmaların en yoğun yaşandığı dönemlerde Kürtler, DAİŞ ve benzeri radikal yapılara karşı yürütülen mücadelede sivil nüfusun korunmasında kritik rol üstlenmiştir. Bu süreçte Kürt halkı, yalnızca kendi varlık mücadelesini vermekle kalmamış, aynı zamanda Suriye’de bulunan tüm etnik ve dini gruplara yönelik tehdit oluşturan yapılara karşı bölge halklarının geleceğini savunmuştur” dedi.

KABUL EDİLEMEZ

Geçici Suriye Hükümeti’nin temel sorumluluğunun yeni çatışma alanları yaratmak değil, ülkenin içinden geçtiği bu sancılı süreçte tüm kimlik, inanç ve fikir ayrılıklarını kapsayan, çoğulcu ve katılımcı bir yönetim anlayışıyla kalıcı barışı tesis etmek olduğunu dile getiren Orak, şöyle devam etti:

“Ne var ki Halep’teki Kürt mahallelerine yönelik askeri saldırılar bu sorumlulukla taban tabana zıt bir tablo ortaya koymaktadır. Barışı tesis etmekle mükellef siyasi bir yapının, toplumun belirli bir kesimini hedef alan saldırıları organize etmesi kabul edilemez. Geçici Suriye Hükümeti’ne bağlı güçlerin Halep’in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerine yönelik saldırıları salt bir güvenlik meselesi olarak görülemez. Bu saldırılar hem yaşam hakkı başta olmak üzere ağır insan hakları ihlallerine yol açmakta hem de Suriye genelinde bir süredir kısmen azalan çatışma riskini yeniden tırmandırmaktadır.”

***

EMPERYALİST OYUNLARI BOZALIM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Suriye’de yaşanan son gelişmeleri, Türkiye’de yürütülen Kürt sorununu şiddetten arındırılması çalışmaları kapsamında değerlendirerek, “Bugün çözemezsek yarın neyi konuşacağız? Bugün de çözemezsek, yarın bu meseleye hangi yabancı güçler müdahil olacak? Allah korusun, Suriye’de yeni bir iç savaşın bedelini, yine halk ödeyecektir. Bu nedenle nefrete, fırsatçılığa ve şiddet sarmalına davetiye çıkaran her çağrıyı reddetmek zorundayız. Bizi kışkırtmak isteyen emperyalistlerin oyununu bozmak zorundayız. Çünkü biz aynı coğrafyanın çocuklarıyız” dedi.