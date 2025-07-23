Kalıcı bir barış için tam demokrasiyi inşa edelim

Ekim 2024’te MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Partililer ile el sıkışması ile başlayan ve PKK’nin fesih kararı ile devam eden sürecin TBMM ayağı için çalışmalar hızlandırıldı. Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle ilk tur görüşmelerini tamamlayan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, ikinci tur görüşmelerini de 31 Temmuz’a kadar tamamlayacağı bildirildi.

Kurtulmuş’un yanı sıra MİT Başkanı İbrahim Kalın da siyasi parti turlarına başladı. AKP, MHP ve DEM Parti ile görüşmelerini tamamlayan Kalın, yarın CHP lideri Özgür Özel ile görüşecek.

YAPICI OLACAĞIZ

Süreci yakından takip eden ve “Yıkıcı değil, yapıcı olacağız” yaklaşımı izleneceğini açıklayan CHP’de ise “Komisyona üye verme” tartışması büyük oran netlik kazandı. CHP’nin, sürecin Meclis’te yürütülmesi gerektiği yönünde en başından beri net bir tutum takındığının altını çizen parti kaynakları, “Samimiyet ve şeffaflık” vurgusu yaptı. Bu kapsamda Meclis’te kurulacak komisyonun çalışmalarını şeffaf ve tüm kamuoyunu ikna edecek şekilde yürütmesi gerektiği kaydedildi.

KIRMIZI ÇİZGİLER

Partinin üst karar organları PM ve MYK’de ağırlıklı görüşün komisyona üye verilmesi yönünde olduğu öğrenilirken CHP’nin tüm organları, “Komisyona katılım şartları” konusunda ise uzlaştı. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, “Siyasi partiler, komisyonda sandalye sayısına göre değil, eşit üye ile temsil edilsin” ve “Kararlar salt değil, nitelikli çoğunluk ile alınsın” önerileri, “CHP’nin kırmızı çizgileri” olarak kayda geçirildi. TBMM Başkanı Kurtulmuş ile gerçekleştirilecek görüşmede de bu önerilerin dile getirileceği ifade edildi.

CHP’nin, “Komisyon formaliteden öteye gitmeli” uyarısını da yapacağı dile getirildi. CHP kaynakları, “AKP ajandası ile yürütülecek bir sürecin içinde olmayız” şerhini de düştü. Kalıcı barışın ancak Türkiye’nin demokratikleşmesi ile mümkün olacağını vurgulayan CHP’liler, şunları söyledi:

“CHP, Kürt sorunu konusunda tarihsel bir tutarlılığa sahip. Sorunu hiçbir zaman inkar etmedik. Elbette silahların susması, barışın tesis edilmesinden yanayız. Ancak Anayasa’yı yok sayan, yargıya müdahale eden AKP’nin kalıcı barışı tesis edemeyeceğini de biliyoruz. Bu nedenle, emeklerin boşa gitmemesi için mutlaka Türkiye içinde demokrasi adımları atılması gerekiyor. Sırf iktidara muhalif olduğu için cezaevinde tutulanların bulunduğu, yargının toplumsal muhalefeti baskılama aracına dönüştürüldüğü bir ülkede kalıcı barış sağlanamaz.”

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CHP’DEN ŞEFFAFLIK VURGUSU

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Yücel şunları kaydetti: ‘‘CHP bugüne kadar tarihsel tutarlılığı içerisinde bu sorunun Meclis çatısı altında çözülmesi şeffaf yürütülmesi, tüm siyasi partilerin temsil edildiği bir komisyon üzerinden sürecin yürütülmesi konusunda bu işin fikir babası olmuştur. Biz önerilerimizi yazılı olarak Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’a ilettik. CHP bu komisyonda bulunmayı arzulamaktadır. Katkı koymak istemektedir. Ancak bu koşulsuz ya da kayıtsız şartsız bu komisyonda yer alacağı anlamına gelmemektedir. Biz yapıcı olmak ve katkı koymak niyetindeyiz. Barışın, demokrasinin her zaman destekçisiyiz, savunucusuyuz. Ancak bu sürecin işleyişi, sürecin diğer aktörlerinin tavırları, samimiyetleri, sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi CHP’nin alacağı tavır konusunda da önemli bir etken olacaktır. Süreci hep birlikte yaşayıp göreceğiz.’’