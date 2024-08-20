Kalıcı ve çözüm odaklı politika sunmamız şart

Haber Merkezi

CHP İstanbul İl Başkanlığı; demokrasi, insan hakları ve toplumsal cinsiyet alanında çalışma yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla Tüzük Kurultayı Çalıştayı düzenledi.

Haliç Kongre Merkezi’nde yapılan çalıştay, “temsiliyet, yolsuzlukla mücadele, hesap verilebilirlik ve etik, demokratik karar alma yöntemleri, örgütlenme modeli, aday belirleme yöntemleri” şeklinde beş masadan oluşuyor. Her masada bir moderatör eşliğinde tartışmalar yürütülüyor. Buradan çıkacak sonuçlar, 4 Eylül’de Sivas’ta başlayıp Ankara’da devam edecek Tüzük Kurultayı’na rapor olarak sunulacak.

Çalıştayın açılış konuşmalarını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yaptı. İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: “Bu mevcut baskıcı anlayış ve uygulamaların değişmesini çok istiyoruz. Bütün çeşitliliği ve özgünlüğüyle her alanda temsil edilmesinin siyaset alanının daha kapsayıcı katılımcı ve demokratik olabilmesinin önemli bir şartı olduğunu düşünüyoruz. Siyasetin köşeye sıkıştığını, siyasi partilerde dahi etkin siyasetin içinde olan insanların aza indiğini, minimuma indiğini görmemiz gerekir. Gerçekle yüzleşmemiz gerekir.”