Kalınlığı 2 metreyi aşan kar ilçede hayatı felç etti

Kastamonu’da kar kalınlığının 2 metrenin üzerine çıktığı Küre ilçesinde, hayat felç oldu. Yağışın durmasının ardından ilçe merkezini kaplayan kar kamyonlarla taşınmaya başlandı.

Kastamonu’da son iki haftadır etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışın en çok etkili olduğu ilçelerden biri olan Küre ilçesinde kar kalınlığı 2 metrenin üzerine çıktı. İlçede kar yağışı sebebiyle hayat adeta felç oldu. Yağışın dün itibari ile durmasının ardından vatandaşlar, karın altında kaybolan araçlarını aramaya başladı. Vatandaşlar bir yandan da çökmesini önlemek için evlerinin çatısını kaplayan karı küreklerle temizlemeye çalışıyor. İlçe merkezindeki sokak ve caddeleri kaplayan karlar ise Küre Belediyesi ekipleri tarafından iş makineleri ile kamyonlara konularak ilçe dışına taşınıyor. Hayatın normale dönmesi için vatandaşların ve ekiplerin büyük bir çaba harcadığı ilçedeki binalarda ise metrelerce uzunlukta buz sarkıkları oluştu. İlçede bulunan kapalı halı saha karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı.



19 ilçemizin içinde en çok kar alan bizim ilçemizdir"

İlçedeki kar yağışının ardından yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Küre Belediye Başkanı Salih Turan, "İlçe merkezimize 2 metre 10 santimetre kar yağdı. Köylerde bu 3,5 metreye kadar yükseldi. Dün itibari ile kar yağışı kesildi. Ama bizim ilçemiz dar olduğu için karla mücadelemiz devam ediyor. Kamyonlarla karı toplayıp ilçe merkezinin dışına taşıyoruz. Karları bir yere topluyoruz. İlçemizde yaptırdığımız halı sahamız da çöktü. Orayı yaptırırken 2,5 metre kara dayanıklı çelikten yaptırdık. Ama buna rağmen çökme oldu. İyi ki bir can kaybımız yok. Kar yağışı da durdu. Bundan sonra ilçede karları taşıma işleminiz başladı. 19 ilçemizin içinde en çok kar alan bizim ilçemizdir. Her yıl bu böyle olur. Her sene biz bunu yaşıyoruz" dedi.



Arkadaşlarımız araçlarını bulmakta zorlandı"

İlçede yaşayan Aydın Çelik, araçları kar altından güçlükle çıkarabildiklerini söyleyerek, "İlçemizde kar kalınlığı 2 metreyi geçti. Köylerimizde daha çok kar var. Biz bunu her yıl yaşarız. 3-4 yıldır pek kar yoktu ama bu sene yine yağdı. İlçemizdeki arabalarımız bile kar altında kaldı. Bazı arkadaşlarımız araçlarını bulmakta zorlandı. Herkes çatısını temizlemeye çalışıyor. İnşallah bu kar yağışını sıkıntısız geçireceğiz" diye konuştu.