Kalite düşerken fiyatlar katlandı

Kamu kurumlarında yemek hizmetlerinin çoğunun taşeronlaşması nedeniyle yemek kalitesinin düştüğü ve yemek ücretlerinin de giderek arttığı belirtildi. Bu duruma tepki gösteren çalışanlar, yemeklere ödedikleri katkı payının son 5 yılda yüzde 1200’leri aşan oranda arttığını vurgulayarak ‘‘Hem kalitesiz hem de pahalı yemek yemeye mecbur bırakılıyoruz. Yemek hizmeti kamu eliyle verilmeli, taşeronlaşma sağlıksızlığı getiriyor’’ dedi.

Kamuda çalışan ilçe nüfus, ilçe milli eğitim, sağlık, sosyal hizmet, belediye personeli gibi çalışanların yemek ücretlerinin bir kısmı devlet katkısıyla bir kısmı ise maaşından kesilerek karşılıyor. Bazı kurumlarda yemeği yesen de yemesen de kesinti maaşından yapılırken bazı kurumlar ise yediğin yemeğin ödemesini alıyor. Bu durum da aslında tartışmalara yol açan bir başka husus.

EMEKÇİLERE YANSIDI

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir 2’No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyesi Nur Ali Dede, yemek hizmetinin taşeron şirketler eliyle verilmesine tepki göstererek ‘‘Yemek hizmeti kamu eliyle verilmeli’’ dedi. ‘‘Enflasyon maliyetleri de ciddi fiyat artışına yol açtı. Bu durum emekçilere yansıtılmış durumda’’ diyen Dede, şöyle devam etti:

‘‘Hijyen, yeterli özenin gösterilmemesi, kalitesiz gelmesi gibi sorunların yanında son son zamanda fiyat artışının çok anlamsız bir yere doğru gitmesi emekçileri zora sokuyor. Yemek hizmeti kamu eliyle yürütülmeli, bu şekilde daha temiz, daha hijyenik ve daha sağlıklı, fiyatların daha makul olabileceğine inanıyoruz. Özelleşmeden kaynaklı keyfi tutumlar, davranışlar, şirketlerin kurum amirleriyle kurduğu ilişkiler üzerinden denetlenmeler de ortada yok. Bu da keyfiliği beraberinde getiriyor.’’

Yemek kalitesinin düşmesi, hijyen sorunları ve artan ücretler kamu emekçileri tarafından sık sık protesto ediliyor. Eylemlerde ‘‘Yemekler şirketler eliyle değil, sağlıklı, kaliteli ve doyurucu olarak kamu eliyle verilmeli" deniyor.

TAŞERON OLMAMALI

Sağlık emekçisi Kubilay Yalçınkaya ise bakanlıkların 2024 faaliyet raporlarına dikkat çekerek ‘‘Bakanlık memura öğle yemeği kapsamında 179 milyonluk başlangıç ödeneği ayırdı ancak bunun sadece 148 milyonunu harcadı. Buna karşılık aynı dönemde bakanlığın Kızılay’a 60 milyon, Yeşilay’a 1 milyar 240 milyon TL transfer gerçekleştirdi’’ dedi. Yalçınkaya, kamu emekçisinin artan yemek ücretleri nedeniyle iş yerlerinde öğle yemeğini dahi yiyemediklerini anımsatarak ‘‘Kamu kurumlarında yemek hizmetlerinin taşeronlaşması dışardan temin edilmesi nedeniyle yemek kalitesi düşerken, yemek katkı katılım payı ise her firma değişikliğinde daha da artıyor. 2021-2025 dönemi yemeğe ödediğimiz ücret katkısı yani bizden kesilen rakam yüzde 1246 artmış durumda. Kamu emekçileri sözleşmeler gereği işe gelmediği günlerin, yemek kötü olsa dahi yemediği yemeğin ücretini ödemek zorunda kalıyor. Bugün yemeği kurumlarca çıkarılan işyerlerinde dışardan hizmet alan kurumlara göre yemek kalitesi daha iyi, ücretler ise daha düşük" dedi. Kendi çalıştığı kurumdan örnek veren Yalçınkaya, "Bugün işyerlerimizde kazandığımız aylık gelirinin yüzde 3’nü yemek ücretini harcamak zorunda kalıyoruz. Kamu emekçisi olarak aylık yemek ücretimiz 1283 TL. Her kurumda kesintiler farklı oranda. Kurum kendi mi yapıyor, ihale ile mi yemeği alıyor bütün bunlar ücretleri de etkiliyor. Yemek çeşidi, türü, miktarı, suyu, ekmeğinin sunum şekli gibi birçok unsur yemeğin kurumdan kuruma fiyatını değiştiriyor" diye konuştu.

İsmini vermek istemeyen bir kamu çalışanı ise maaşından yapılan yemek kesinti ücretine dikkat çekerek "Örneğin martta 860, nisan ayında 1093, mayıs ayında ise 800 liraya yakın maaşımdan yemek ücreti kesintisi olmuş. Oysa çoğu kez yoğunluktan dolayı yemek yiyemiyoruz ya da yemekler kötüyse yiyemiyoruz ama yine de bu para bizden kesiliyor. Kalitesiz yemeklere yüksek ücretler ödemek istemiyoruz Taşeronlaşma ile birlikte yemeklerde kalite ciddi anlamda düştü" değerlendirmesinde bulundu.