Kalker ocağına karşı kampanya

HABER MERKEZİ

Türkiye’nin en önemli endemik alanlarından biri olan Antalya Konyaaltı’nda yer alan, Büyükşehir yasası öncesinde köy statüsündeki Hisarçandır'da ormanlık alanları da içeren bölgede patlatmalı kalker ocağı açılmak istenmesine karşı köylüler, imza kampanyası başlattı.

Kampanyaya ilişkin konuşan yöre halkı, yıllar önce bu ocağın ruhsatını iptal ettirildiği, bölgenin yeniden tehdit altında olduğunu vurguladı.

Yapılan açıklamada "Bu bölge Bakanlar Kurulu kararı ile özel afet bölgesi ilan edilmiş. Likya Yolu'nun geçtiği, Antalya- Kumluca arasındaki Altınyaka yoluna sadece 5- 6 metre mesafede ve Türkiye'nin en önemli endemizm merkezlerinden biri. Şirketin işletme ruhsatı Kasım 2026'da sona erecek olmasına rağmen, şimdi yaptığı 'patlatma paterni ilavesi' başvurusuyla yalnızca dinamitli üretime geçmek değil, aynı zamanda ruhsat süresini fiilen uzatmak istiyor. Hisarçandır köylüleri bu başvuruya karşı çıkarak şunları talep ediyor. Patlatma paterni ilavesi başvurusu kabul edilmesin. Kalker ocağının ruhsat süresi kesinlikle uzatılmasın. Ruhsat süresi dolduğunda alan tamamen kapatılsın ve doğa rehabilite edilsin. 2010 yılında açtıkları davayla taş ocağının ruhsatını iptal ettiren köylüler, yıllar sonra yeniden benzer bir tehditle karşı karşıya. Bir başka taş ocağı da aynı bölgede 36 hektarlık ormanlık alanda ilerlemeye devam ediyor. Doğa bir kez daha yalnız bırakılmak istemiyor” denildi.