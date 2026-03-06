Kalkıştan kısa süre sonra radardan kaybolmuştu: Hindistan'da savaş uçağı düştü
Hindistan’ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde kalkıştan kısa süre sonra radardan kaybolan Su-30MKI tipi savaş uçağının düştüğü bildirildi. Hindistan Hava Kuvvetleri, Jorhat kentinden havalanan uçakla son temasın yerel saatle 19.42’de kurulduğunu, uçağın yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta düştüğünün belirlendiğini ve bölgede arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.
Kaynak: DHA
Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde kalkıştan bir süre sonra kaybolan savaş uçağının düştüğü bildirildi.
Hindistan Hava Kuvvetleri’nin, sanal medya hesabından yapılan açıklamada, ‘Su-30MKI’ tipi savaş uçağının, Assam eyaletinin Jorhat kentinden havalandığı belirtildi.
Uçakla son temasın yerel saatle 19.42'de kurulduğu kaydedilen açıklamada, planlanan varış saatini geçen uçağın radardan çıktığı ifade edildi.
Açıklamada, uçağın Jorhat kentinin yaklaşık 60 kilometre uzağında düştüğü ve arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı.