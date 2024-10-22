Kalliope’den Sappho’ya Kadın ve Müzik

Müzisyen ve arkeolog Esra Kayıkçı ile arkeolog ve akademisyen Dr. Işık Şahin’in yazdıkları Kalliope’den Sappho’ya Kadın ve Müzik adlı kitap Prof. Dr. Daniş Baykan’ın editörlüğünde Homer Kitabevi’nin ‘Antik Çağ’da Yaşam’ serisinin ilk kitabı olarak yayımlandı.

MÖ 7.- 4. yüzyıllara odaklanılan çalışmada, antik çağ literatürü ve vazo resimleri kaynak alınarak Yunan toplumunda kadının müzik ile ilişkisi inceleniyor.

Üç bölümden oluşan kitaba, müzikle ve müzik aletleriyle ilgili mitlere konu olan Tanrıçalar ile başlanıyor, ikinci bölümde birleştiren 50’ye yakın kadın müzisyenin hayatları ve günümüze ulaşabilen eserlerine ve son bölümde kadınların da çaldığı bilinen müzik aletlerine ve çalındıkları ortamlara yer veriliyor.

Kitap 63 vazo resmi ve kadın müzisyenlerin yaşadıkları yerleşimleri içeren bir harita ile zenginleştirilmiş durumda.

Kalliope’den Sappho’ya Kadın ve Müzik kitabının tanıtımı ise yazarların katılımıyla 16 Kasım Cumartesi günü saat 15.00’de Homer Kitabevi'nde gerçekleşecek.

Ayrıntılı bilgi www.homerbooks.com adresinde.