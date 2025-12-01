Kalp damar cerrahı bulamayacağız

Haber Merkezi

Son dönemdeki Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) sonuçları özellikle cerrahi branşlara olan ilginin giderek azaldığını ve alarm zillerinin çaldığını gösterdi. Bu alanlardan biri de kalp ve damar cerrahisi. Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Cengiz Köksal’a göre, tehlike kapıda.

Köksal “Yakında ‘Türkiye’de doğmuş ve yetişmiş’ kalp ve damar cerrahı bulamayabiliriz. Bunun yerini farklı ülkelerden gelen doktorlar alabilir’’ dedi. Prof. Dr. Köksal, kalp ve damar cerrahlarının iş yükünün çok fazla olduğunu anımsatarak ‘‘Her gün hasta ve yakınlarıyla ‘ölüm kalım’ konuşmaları yapıyoruz. Bu, genç hekimler için büyük bir psikolojik yük. Asıl neden maddi kazanç değil; ağır iş yükü, yüksek sorumluluk ve sürekli ölüm-kalım baskısı. Dava korkusu, şiddet riski, medyadaki yıpratıcı dil de motivasyonu azaltıyor" dedi.

Köksal, çözüm önerilerini şöyle sıraladı: ‘‘Çalışma koşulları insani düzeye çekilmeli. Malpraktis süreçleri hem hekimi hem hastayı koruyacak biçimde yeniden düzenlenmeli. Ekip desteği ve nöbet sistemi güçlendirilmeli. Adil ücret ve performans modeliyle yüksek riske karşı denge kurulmalı.’’ Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Rıfat Özmen ise “Kalp damar cerrahisinin son sıralarda yer alması, tıp eğitiminde ve sağlık sisteminde ciddi bir dönüşümün göstergesi’’ diye açıkladı.