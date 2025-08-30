Kalp hastalıklarını 15 saniyede tespit edebilen yapay zekâ destekli stetoskop geliştirildi

Imperial College London ve Imperial College Healthcare NHS Trust’tan araştırmacılar, geleneksel stetoskopa yapay zekâ özellikleri ekleyerek kalp hastalıklarını neredeyse anında tespit edebilen yeni bir cihaz geliştirdi.

Cihaz, kalp atışındaki ve kan akışındaki insan kulağının algılayamayacağı küçük farklılıkları analiz edebiliyor ve aynı anda hızlı bir EKG çekiyor.

Kaliforniya merkezli Eko Health tarafından üretilen cihaz, bir oyun kartı büyüklüğünde ve göğse yerleştirildiğinde hem kalbin elektrik sinyallerini kaydediyor hem de kan akış seslerini topluyor. Veriler buluta gönderiliyor, yapay zekâ algoritmaları tarafından analiz ediliyor ve sonuçlar akıllı telefona geri dönüyor.

Yaklaşık 12 bin hastanın katıldığı bir çalışmada, nefes darlığı veya yorgunluk gibi şikâyetlerle başvuranlar arasında bu cihazla muayene edilenler, klasik yöntemlere göre iki kat daha fazla kalp yetmezliği, üç kat daha fazla atriyal fibrilasyon ve neredeyse iki kat daha fazla kapak hastalığı teşhisi aldı.

Imperial College’dan Dr. Patrik Bächtiger, “Stetoskop tasarımı 200 yıldır değişmedi. 15 saniyelik bir muayene ile kalp yetmezliği, ritim bozukluğu veya kapak hastalığı teşhisi koyabilen akıllı bir stetoskop inanılmaz bir gelişme” dedi.