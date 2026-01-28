Kalp krizi geçirdiği iddia edilmişti: Hakan Taşıyan’ın menajerinden açıklama

Şarkıcı Hakan Taşıyan'ın Ankara'da kalp krizi geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Durumu öğrenen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Taşıyan'a her türlü desteğin verilmesi için" talimatta bulunduğu öne sürüldü.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin haberine göre, arabesk sanatçısı Hakan Taşıyan'ın önceki gün kalp krizi geçirdiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öne sürülmüştü.

Bu süreçte bir kurulun toplandığı, yaşanan gelişmeler sırasında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da sürece dahil olduğu ve her şeyin yapılması talimatı verdiği iddia edilmişti.

MENAJERİ YALANLADI

Ancak Taşıyan'ın menajeri Hüseyin Canayaz, yaptığı açıklamada kalp krizi iddiasını yalanladı.

Canayaz Hürriyet'e yaptığı açıklamada "Kalp krizi geçirmedi. Sırtında bir ağrı vardı, kontrol amaçlı hastaneye gitti. Daha önce organ nakli olduğu için doktorlar da kontrol altında tuttular." dedi.

***

ERDOĞAN'I KARŞILAMAYA GİTMİŞTİ

Taşıyan, Erdoğan'la daha önce bir araya gelmişti.

Taşıyan, sanatçı arkadaşlarıyla birlikte bir seyahat dönüşü Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda karşılamaya gitmişti.

***

HAKAN TAŞIYAN KİMDİR?

Hakan Taşıyan, 1973’te Ankara’da dünyaya geldi. Müziğe çocuk yaşta bağlama çalarak başladı. Askerliği sırasında komutanlarının desteğiyle ilk albümünü çıkardı. Ankara’da Sıla Müzik etiketiyle yayımladığı “Hesabım Bitmedi” albümüyle müzik dünyasına adım attı.

1997’de yayımlanan “Sensiz İki Gün” albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. Ardından “Gözün Sevem” adlı albümünü çıkardı. Müzik kariyerine ek olarak 1998’de kendi adını taşıyan dizide, 2001’de ise “Güz Gülleri” dizisinde başrol oynadı.