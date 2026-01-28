Kalp krizi geçiren Hakan Taşıyan'ın durumu kritik: Erdoğan'dan talimat

Kalp krizi geçiren şarkıcı Hakan Taşıyan Ankara'da hastaneye kaldırıldı.

Durumu öğrenen AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, "Taşıyan'a her türlü desteğin verilmesi için" talimatta bulunduğu öğrenildi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin haberine göre, arabesk sanatçısı Hakan Taşıyan önceki gün kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Taşıyan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Daha önce böbrek ve karaciğer nakli geçirdiği belirtilen sanatçıya anjiyo uygulanıp uygulanmayacağı konusunda doktorların değerlendirme yaptığı aktarıldı. Bu süreçte bir kurulun toplandığı, yaşanan gelişmeler sırasında AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da sürece dahil olduğu öne sürüldü.

Erdoğan'ın, Taşıyan için her şeyin yapılması talimatını verdiği öğrenildi.

ERDOĞAN'I KARŞILAMAYA GİTMİŞTİ

Taşıyan, Erdoğan'la geçtiğimiz aylarda bir araya gelmişti.

Taşıyan, sanatçı arkadaşlarıyla birlikte bir seyahat dönüşü Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda karşılamaya gitmişti.

HAKAN TAŞIYAN KİMDİR?

Hakan Taşıyan, 1973’te Ankara’da dünyaya geldi. Müziğe çocuk yaşta bağlama çalarak başladı. Askerliği sırasında komutanlarının desteğiyle ilk albümünü çıkardı. Ankara’da Sıla Müzik etiketiyle yayımladığı “Hesabım Bitmedi” albümüyle müzik dünyasına adım attı.

1997’de yayımlanan “Sensiz İki Gün” albümüyle büyük bir çıkış yakaladı. Ardından “Gözün Sevem” adlı albümünü çıkardı. Müzik kariyerine ek olarak 1998’de kendi adını taşıyan dizide, 2001’de ise “Güz Gülleri” dizisinde başrol oynadı.