Kalp krizi geçiren ilçe milli eğitim müdürü hayatını kaybetti
Diyarbakır'da Hani İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Kaya, evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA
Diyarbakır'ın Hani İlçe Milli Eğitim Müdürü 45 yaşındaki Zeki Kaya, Kayapınar ilçesindeki evinde sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi.
İhbarla adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
Müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Kaya, kurtarılamadı. Kaya'nın cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna götürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.