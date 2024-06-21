Kalp krizi geçiren Mazlum Çimen'den paylaşım

Sanatçı Mazlum Çimen kalp krizi geçirdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çimen, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Sanatçı Mazlum Çimen dün kalp krizi geçirdi. Acil ameliyata alınan Çimen'in kalbine stent takıldı.

Hastane odasından fotoğraf paylaşan Çimen, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Çimen, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Hem de doğum günümde bir kriz, bir stent, yeniden doğdum, doğum gününde tekrar doğmak da bana yakışır. Soran sormayan herkese selam, iyiyim."