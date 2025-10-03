Kalp krizi geçirip yoğun bakıma kaldırıldığı iddia edilmişti: İlber Ortaylı'dan yalanlama

Tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Beyaz Gazete'nin aktardığına göre; Ortaylı, bugün konuşmacı olarak yer alması beklenen ASAM’ın düzenlediği etkinliğe katılamadı. Haberde kalp krizi sonrasında acilen hastaneye sevk edilen Ortaylı’nın yoğun bakımda tedavi altına alındığı aktarıldı.

Haberde Ortaylı'nın durumunun kritik olduğuna yönelik bilgiler verildi ancak iddia çok geçmeden yalanlandı.

CANDAŞ TOLGA IŞIK İDDİAYI YALANLADI

Gazeteci Candaş Tolga Işık, yaptığı açıklamada İlber Ortaylı'ya ilişkin kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakımda olduğu iddialarını yalanladı.

Işık, sosyal medya hesabından paylaşımda, "İlber Ortaylı’nın kalp krizi geçirdiği haberi doğru değil. Hoca uzun süredir tedavi gördüğü birbaşka rahatsızlıktan dolayı şu an hastanede, doktorların kontrolü altında takip ediliyor. Yoğun bakımda da değil" ifadelerini kullandı.

İLBER ORTAYLI'DAN YALANLAMA

İlber Ortaylı'nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan paylaşımda iddialar yalanlandı. Açıklamada, "Sevgili okurlarım, Ufak bir rahatsızlık nedeniyle kontrol amaçlı hastaneye geldim. Kısa sürede taburcu edileceğim. Arayan, soran tüm dostlara teşekkür ediyorum. Endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok. Hepinize sağlıklı günler dilerim" denildi.