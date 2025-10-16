Kalp krizi geçirmişti: Fatih Ürek entübe edildi

Kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek'in entübe edildiği öğrenildi.

Fatih Ürek dün kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Evinde kalbinin durduğu öğrenilen Ürek, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede kalbi yeniden çalıştırıldı.

Ürek'in kaldırıldığı hastane tarafından yapılan açıklamada, sanatçının yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

BUGÜN ENTÜBE EDİLDİ

halktv.com.tr'nin haberine göre; Ürek'in sağlık durumuyla ilgili Hakan Ural'dan açıklama geldi.

Kanal D'de yayınlanan "Neler Oluyor Hayatta" programında konuşan Ural, Ürek'in entübe edildiğini bildirdi.

Ural, "Risk almamak adına entübe edildi. Bugün ya da yarın uyandırmayı planlıyorlar" diye konuştu.