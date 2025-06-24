Kalp krizinden hayatını kaybeden AKP'li eski vekil için TBMM'de tören yapıldı

AKP'li eski Manisa Milletvekili İsmail Bilen, Ankara'da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu dün (23 Haziran Pazartesi) hayatını kaybetti.

Bilen için bugün TBMM'de tören düzenlendi.

Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP Genel Başkan vekilleri Mustafa Elitaş ve Efkan Ala ile milletvekilleri katıldı.

İsmail Bilen'in Türk bayrağına sarılı tabutu, görevlilerin omuzlarında TBMM şeref kapısı merdivenleri önüne getirildi.

Bilen için saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua okundu. Meclis'teki törenin ardından İsmail Bilen'in cenazesi, Ahmet Efendi Camisi'ndeki cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bilen, 1961 yılında Muş'ta dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan İsmail Bilen, kariyerine serbest avukat olarak başladı. Siyasi kariyerine Refah Partisi ile başlayan Bilen, ardından ve Fazilet Partisi'nde yer aldı. 2001 yılında AKP'ye katılan İsmail Bilen, 22, 23, 26 ve 27'nci dönemlerde AKP'den Manisa Milletvekili seçilerek parlamentoda görev yaptı.

Bilen, evli ve 3 çocuk babasıydı.