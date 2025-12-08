Kalp spazmı geçiren Ahmet Çakar anjiyoya alındı

"Futbolda bahis" soruşturması kapsamında gözaltına alınan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar''ın kalp spazmı geçirdiği belirtildi.

Beyaz TV'deki programda Ahmet Çakar hakkında bilgi veren Ertem Şener, "Bu sabah Ahmet Hoca'nın bir kalp spazmı geçirdiği. Bazı siteler kalp krizi dediler, değil. Avukatıyla görüştüm, bir kalp spazmı geçirdi" ifadelerini kullandı.

Bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Ahmet Çakar'ın ise tedavisi sürüyor. Çakar'ın, Samatya'daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde anjiyoya alındığı öğrenildi.