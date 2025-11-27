Kalp ve pediatride alarm

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Ek yerleştirme sonuçlarında da ortaya çıkan tablo değişmedi. Çocuk sağlığı ve hastalıkları, çocuk cerrahisi, genel cerrahi, acil tıp, kadın doğum, iç hastalıkları, kalp ve damar cerrahisi gibi bölümlerin yine boş kadığı görüldü. Buna karşın plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahisi, psikiyatri, ortopedi, cildiye, göz hastalıkları gibi branşlarda açılan kadroların büyük çoğunluğu doldu.

TUS ek yerleştirme sonuçlarında, eğitim ve araştırma hastaneleri ile şehir hastanelerindeki çocuk sağlığı ve hastalıkları, kadın hastalıkları ve doğum, acil tıp, cerrahi gibi kontenjanların düşük puanlara karşın dolmaması dikkat çekti. Bir başka nokta ise birçok hastanede açılan tek kişilik kontenjanın bile dolmaması oldu. Örneğin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ve Adana Şehir Hastanesi’nde çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü için açılan tek kişilik kontenjana kimse başvuru yapmadı. İstanbul Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ise çocuk cerrahisi için açılan 5 kişilik kontenjana ve çocuk sağlığı hastalıkları bölümü için açılan 4 kişilik kontenjana kimse başvurmadı.

Genel cerrahi bölümlerinin çoğu boş kalırken, Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde kadın hastalıkları ve doğum bölümü için açılan tek kişilik kontenjana kimse yerleşmedi. Bir diğer dikkat çeken bölüm ise kalp ve damar cerrahisi oldu. Ankara Etlik Şehir Hastanesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Tepecik Hastanesi ve Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde açılan kalp ve damar cerrahisi bölümlerinin kontenjanları boş kaldı.

NEDENİ BELLİ: GÜVENCESİZLİK

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2. Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip, şunları söyledi: “Son yıllarda hekimlerin çalışma koşulları gittikçe kötüleşiyor. Hasta yükü sadece asistanlar üzerinden çözülmeye çalışılıyor. Altyapısı uygun olmayan yüzlerce kurumda kontenjanlar açıldı. Bu hastanelerin çoğunda uzmanlık eğitimi için yeterli değil. Güvencesiz çalışma koşulları, sağlıkta şiddet de tercihi etkiliyor. Çok yönlü ciddi bir sorun içindeyiz.’’