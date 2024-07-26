Kalyon dağı oydu!

Kamudan en fazla ihale alan şirketlerin başında gelen Kalyon İnşaat, Kocaeli’ndeki yol projesi için koca bir dağı oydu. Ağaçlar kesildi, kamyonlarca toprak yol inşaatı için taşınıyor. Çevre sakinleri duruma tepkili.

Kamudan en fazla ihale alan şirketlerin başında gelen, AKP döneminde servetini hızla büyüten Kalyon İnşaat, yol yapımı için adeta bir dağı oydu. Ağaçların kesildiği alandan çıkarılan toprak, Kalyon İnşaat’ın kamyonları ile yol çalışmasının olduğu bölgeye taşınıyor.

628 MİLYONLUK İHALE

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü 6 Şubat 2020 tarihinde İzmit-Kandıra ile Ağva-Kandıra-Kaynarca yollarının yapımı için ihale düzenledi. Kamu İhale Kanunu’nun tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapılan ihale 628 milyon 889 bin TL’ye Kalyon İnşaat’a verildi. Bu yöntemin adrese teslim ihaleler için kullanıldığı biliniyor.

İhaleyi alan Kalyon İnşaat yol yapım çalışmalarına devam ederken bir çevre felaketine imza atıldığı ortaya çıktı. Kandıra ilçesinin Kocakaymaz köyünde, Balaban Ormanı’nda ağaçlar kesildi. Ardından da Kalyon İnşaat’ın kamyonları tarafından yol projesinin olduğu bölgeye toprak taşınmaya başladı.

Kalyon İnşaat’ın kamyonları ile yol projesinin olduğu bölgeye toprak taşınıyor.

KATLİAM YAPILIYOR

BirGün’e konuşan bölge sakinleri, “Ellerimizde pankartlarla çalışmaları durdurmak için kamyonların yolunu kestik, eylemler yaptık. Konuyla ilgili itirazlarımızı Kandıra Belediye Başkanlığı’na ilettiğimizde, Belediye Başkanı ağaç dikeceklerini söyleyerek bölge sakinlerini ikna etmeye çalıştı. İddialara göre bu alana dair bir ruhsat falan da yok. Buradan çıkartılan malzeme Kandıra yoluna sevk ediliyor. Göz göre göre çevre katliamı yapılıyor” dedi.

SABAH VE ATV’NİN SAHİBİ

Kalyon İnşaat’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Sabah ve ATV’yi satın alarak adından söz ettiren şirket Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı, Taksim Yayalaştırma Projesi, Bakırköy Adalet Sarayı, Mecidiyeköy Metrobüs İhalesi, İstanbul 3’üncü Havalimanı Projesi, Başakşehir Stadı ve Çanakkale-Ayvacık Yolu ile KKTC Su Temin Projesi gibi çok sayıda projeyi de üstlendi.

Kalyon Şirketler Grubu’nun eski Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kalyoncu’nun oğlu Ömer Faruk Kalyoncu’nun İstanbul’daki nikah töreninde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin TBMM Başkanı Bülent Arınç nikah şahitliği yaptı. Nikah törenine, dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün de aralarında bulunduğu 11 bakan katıldı. Türkıye’nin 2020 yılında en çok sözleşme imzalayan 20 müteahhidi listesinin birinci sırasında da Kalyon İnşaat yer alıyordu. Listede, Kalyon İnşaat’ı; Kolin İnşaat, Cengiz İnşaat, Makyol İnşaat ve Özgün Yapı takip etti.