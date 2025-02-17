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Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi İsmail Özhan Özmen kazada yaralandı, şoförü hayatını kaybetti

İstanbul Çatalca'da gerçekleşen trafik kazasında Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi İsmail Özhan Özmen yaralandı, şoförü Emre Yıldızcan ise hayatını kaybetti.

Güncel
  • 17.02.2025 16:59
  • Giriş: 17.02.2025 16:59
  • Güncelleme: 17.02.2025 17:04
Kaynak: İHA
Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi İsmail Özhan Özmen kazada yaralandı, şoförü hayatını kaybetti
Fotoğraf: İHA

Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkisinde meydana gelen kazada Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi İsmail Özhan Özmen yaralandı. Kazada Özmen'in şoförü Emre Yıldızcan yaşamını yitirdi.

Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca mevkisinde sabah saat 10.00 sıralarında yaşanan kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan lüks araç, petrol istasyonu ayrımında bariyerlere çarptı.

Araç içerisinde bulunan Kalyon Holding İcra Kurulu Üyesi İsmail Özhan Özmen ağır yaralanırken, şoförü Emre Yıldızcan ise hayatını kaybetti.

Özmen hastaneye kaldırılırken, hasar alan araç çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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