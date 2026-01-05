Kalyon’a orman içinde RES onayı

İlayda SORKU

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Kalyon Holding’e bağlı Kalyon Enerji’nin Tekirdağ’da kurmayı planladığı depolamalı rüzgar enerji santralı (RES) ve elektrik depolama tesisi (EDT) projesi için çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararı verildi. 2 milyar 821 milyon TL bedelle planlanan proje, Ergene Havzası’nda orman alanları, tarım arazileri ve içme suyu koruma sahaları içinde yer aldı.

Proje alanı Ergene Havzası çevre düzeni planı kapsamında tarım arazisi, orman alanı, taşkın alanı, jeolojik sakıncalı alan, yeraltı suyu besleme alanı ve aşırı yeraltı suyu çekim alanı olarak tanımlanan bölgelerle çakıştı. Buna rağmen projeye Bakanlıktan onay çıktı.

TÜRBİNLERİN TAMAMI ORMANDA

Proje tanıtım dosyasına göre kurulması planlanan 29 türbinin tamamı orman arazisi vasfındaki alanlarda konumlandı. Türbin sahaları ve bağlantı yolları için ağaç kesimi yapılması planlandı. Ancak proje dosyasında kesilecek ağaç sayısına dair net bir veri paylaşılmadı.

Santral sahası içinde sürekli akışlı Monika Deresi ile Palamut, Gölge ve Domuz dereleri gibi çok sayıda mevsimsel akışlı dere yer aldı. Ayrıca proje alanı İkizgöller, Kazak ve Çatal göletlerinin yakınında konumlandı. Şalt sahası ile bazı türbinlerin Yoncalı Barajı içme ve kullanma suyu koruma alanları ile yeraltı suyu besleme sahaları içinde kaldığı da ÇED raporuna girdi.

Dosyada bir başka dikkat çeken unsur ise projenin en yakın konuta mesafesi oldu. Santral sahası içinde yer alan bir türbin ile en yakın yerleşim arasındaki mesafe 175 metre olarak belirlendi.