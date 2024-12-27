Kalyoncu ailesine verdikçe veriyorlar!

Balıkesir'de ZSR Patlayıcı Sanayi Anonim Şirketi’ne ait fabrikada meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 12 işçi yaşamını yitirdi. Aldıkları kamu ihaleleri dolayısıyla dikkati çeken Kalyoncu ailesi de fabrikanın bağlı olduğu şirketin ortağı çıktı. Kalyoncu ailesine yakın zamanda 5,7 milyar TL'lik yeni bir ihale daha verildiği anlaşıldı.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, 19 Kasım 2024’te “Antalya-Kemer-Tekirova -Finike Yolunun” ikmal (tamamlama) işi ile “Antalya-Manavgat Yolundaki Kavşakların Yapımı” için bir ihale düzenledi. İhaleyi istediğine verme yöntemi olarak yorumlanan pazarlık usulüyle düzenlenen ihale, 5,7 milyar TL’ye Kalyon İnşaat ile Makyol İnşaat iş ortaklığında kaldı. Dev ihale kamuoyuna dün duyuruldu.

Kalyon İnşaat’ında sahibi olan Kalyoncu ailesi Balıkesir’de 12 kişinin hayatını kaybettiği patlama ile yine gündeme geldi.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, patlamanın yaşandığı ZSR Patlayıcı Sanayi Anonim Şirketi, Zirve Holding ve Senta Madencilik Şirketlerine ait. Zirve Holding'in sahibi Ömer Faruk Kalyoncu ise Kalyon Grubun kurucusu Hasan Kalyoncu’nun oğlu.

BAKANLAR KURULU GİBİ DÜĞÜN

Ömer Faruk Kalyoncu’nun İstanbul’daki nikah töreninde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile dönemin TBMM Başkanı Bülent Arınç nikah şahitliği yaptı. Nikah törenine, dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül’ün de aralarında bulunduğu 11 bakan katıldı. Türkye’nin 2020 yılında en çok sözleşme imzalayan 20 müteahhidi listesinin birinci sırasında da Kalyon İnşaat yer alıyordu. Listede, Kalyon Holding’i; Kolin İnşaat, Cengiz İnşaat, Makyol İnşaat ve Özgün Yapı takip etti.

DEV İHALELERİN ADRESİ

Kamudan aldığı ihalelerle köşeyi dönen Kalyon’un internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Sabah ve ATV’yi satın alarak adından söz ettiren şirket Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı, Taksim Yayalaştırma Projesi, Bakırköy Adalet Sarayı, Mecidiyeköy Metrobüs İhalesi, İstanbul 3’üncü Havalimanı Projesi, Başakşehir Stadı ve Çanakkale-Ayvacık Yolu ile KKTC Su Temin Projesi gibi çok sayıda projeyi de üstlendi.