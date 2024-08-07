Kamala Harris, başkan yardımcısı adayını kamuoyuna tanıttı

ABD'de Demokratların başkan adayı Kamala Harris, başkan yardımcısı adayı Tim Walz'ı, Pensilvanya'nın Philadelphia kentinde düzenlenen mitingde kamuoyuna tanıttı.

ABD'de Demokratların başkan adayı ve mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris, yeni açıkladığı başkan yardımcısı adayı Tim Walz'ı, katıldığı ilk seçim mitinginde kamuoyuna tanıttı.

Kamala Harris'in başkan yardımcılığı için seçtiği Minnesota Valisi Walz, seçimin kritik eyaletlerinden Pensilvanya'nın Philadelphia kentinde düzenlenen mitingde sahneye Harris ile çıktı.

Büyük bir kalabalığın izlediği mitingde Harris tarafından "Amerika'nın hak ettiği başkan yardımcısı" mottosuyla duyurulan Walz, katılımcıları coşturarak, "91 günümüz kaldı, bu kolay olmayacak" sözleriyle alkış topladı.

İkilinin konuşmaları sık sık salonda bulunanlar tarafından alkışlarla kesilirken, ABD medyasının yoğun ilgi gösterdiği ve canlı yayınladığı miting boyunca salondaki Demokratlar coşku içinde sloganlar attı.

Hafta boyunca Wisconsin, Michigan ve Georgia gibi kritik eyaletlerde beraber seçim mitinglerine katılacak olan ikili, Cumhuriyetçi rakipleri Donald Trump ve JD Vance karşısında Demokrat seçmeleri bir araya toplamaya çalışacak.

Harris'in Walz'u seçmesinde ana etkenin, ülkenin iç kesimlerindeki beyaz Amerikalı orta sınıfın oylarını alabilmek olduğu belirtiliyor.

Kamuoyunda etkili bir hatip olarak tanınan ve liberal görüşleriyle bilinen Walz, kendisi de beyaz Amerikalı erkek siyasi figür olarak Harris'i dengeleyebilecek bir isim olarak değerlendiriliyor.

Demokrat Parti, 19-22 Ağustos'ta Chicago'da düzenlenecek parti kongresinde resmi olarak başkan ve başkan yardımcısı adayını ilan edecek.