Kamala Harris: Eğer biri evime izinsiz girerse vurulur

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların Başkan adayı Kamala Harris, evine izinsiz birisi girerse vurulacağını söyledi.

The Hill'in haberine göre, ABD'li televizyon sunucusu Oprah Winfrey'in canlı yayın programında konuşan Harris, "Eğer biri evime izinsiz girerse o kişi vurulur" diyerek evine bu şekilde girmeye çalışan bu kişiyi vuracağını ima etti.

Harris, konuşmasının devamında, "Muhtemelen bunu söylememeliydim, personelim daha sonra bununla ilgilenir" ifadesini kullandı.

Daha önceki konuşmalarında da silahı olduğunu belirten Harris, her ne kadar silah sahibi olsa da "saldırı silahlarının" yasaklanması gerektiği düşüncesini yeniden gündeme getirdi.

Harris, bu tür silahların tamamen "savaş aleti olmak için tasarlandıklarına" işaret ederek, sivil toplumda bu silahların yeri olmadığının altını çizdi.

ABD okullarındaki silahlı saldırıları "kan dondurucu" olarak tanımlayan Harris, bu durumun böyle devam etmek zorunda olmadığını söyledi.