Kamala Harris kimdir? Biden'in ABD Başkan Adayı Kamala Harris'in biyografisi ve siyasi kariyeri

ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'daki başkanlık seçiminde adaylıktan çekildiğini, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini açıklamasının ardından dış siyasetle ilgilenen yurttaşlar Kamala Harris kimdir, Kamala Harris'in biyografisi ve siyasi kariyeri araştırması yapmaya koyuldu. ABD'li Demokrat Parti'nin kongresinde tekrar kesin Başkan adayının duyurulması bekleniyor. Peki, Kamala Harris kimdir? İşte Kamala Harris'in biyografisi ve siyasi kariyeri!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 60. Başkanlık seçimleri için mevcut başkan Joe Biden adaylıktan çekildiğini ve yerine kendi Başkan Yardımcısı olan Kamala Harris'i aday gösterdi. ABD seçim yarışında gerçekleşen bu değişikliğin ardından ise yurttaşlar Kamala Harris kimdir sorusunu gündeme getirdi. Demokrat Parti'nin adayının kim olacağı 19-22 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek Ulusal Kongre'de belli olacakken Kamala Harris'in biyografisi ve siyasi kariyeri gündemde yer alıyor. Peki, Kamala Harris kimdir? İşte Kamala Harris'in biyografisi ve siyasi kariyeri!

KAMALA HARRİS KİMDİR?

Kamala Harris, 1964'te California'nın Oakland şehrinde Hindistan'dan ABD'ye öğrenci olarak gelen biyolog bir anne ile Jamaika'dan ABD'ye öğrenci olarak gelen ekonomi profesörü siyahjami bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.

Kamala Harris'in biyografisi ve siyasi kariyeri

Üniversitede hukuk eğitimi alan ve uzun yıllar San Francisco'da savcılık yapan Harris, 2010'da California Başsavcılığına adaylığını koydu. Eyalet tarihinde seçilen ilk siyahi ve ilk kadın başsavcı olan Harris, 2014'te ikinci dönem eyalet başsavcılığına tekrar seçildi.

Harris, 2016'da yapılan başkanlık seçiminde de California'dan Kongre'ye giren ilk Güney Asya kökenli ve ikinci siyahi senatör ünvanını aldı.

Demokrat Parti'den 2020 ABD başkanlık seçimi için aday adayları arasında yer alan Harris, ön seçimlerde elendi. Ardından Demokrat Parti adaylığını kazanan Joe Biden, 11 Ağustos 2020'de Harris'i "Başkan Yardımcısı" olarak yarışa soktuğunu duyurdu.

3 Kasım 2020'de Demokratların seçimi kazanmasıyla Harris, 49. başkan yardımcısı olarak ABD'nin seçilmiş Başkanı Biden'la 20 Ocak 2021'de devir teslim töreninde yemin ederek göreve başladı.

Başkan yardımcılığı süresince 19'dan fazla ülkeye seyahat eden ve 150'den fazla liderle görüşen Harris, Biden ile ekonomiye yatırım yaparak istihdamı artırmak için çalıştı.

Harris, ırkçılıkla ve cinsiyetçilikle mücadele etmesinin yanı sıra kürtaj ve LGBTQ hakları savunuculuğuyla da öne çıktı.

Rusya soruşturmasında öne çıkmıştı Harris, 2017'de Trump'ın kabine ve üst düzey atamalarına yönelik sorgulayıcı tutumunu sürdürürken, 2018'de Senato Yargı Komitesi üyeliğine seçildi. Harris, Rusya'nın 2016 Başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili Senatodaki soruşturmalarda da aktif rol almıştı.

Harris, Yargı Komitesinin yanı sıra Senato İç Güvenlik ve Devlet İşleri Komitesi, Seçilmiş İstihbarat Komitesi ve Bütçe Komitesinde de görev almıştı. 3 Kasım 2020'de düzenlenen başkanlık seçiminin ardından Harris, ülke tarihinde başkan yardımcısı olan ilk siyahi, Hindistan ve Karayip kökenli kadın olarak tarihe geçmişti.