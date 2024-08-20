Kamala Harris kimdir? Kamala Harris'in siyasi vaatleri ve siyasi kariyeri

20 Ekim 1964 yılında Kaliforniya'nın Oakland kentinde dünyaya gelen Kamala Harris, Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Kamala Harris, 2024 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimleri için adaydır. Harris'in 2024 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinde rakibi Cumhuriyetçi Donald Trump'tır.

KAMALA HARRİS'İN KÖKENİ VE SİYASİ GEÇMİŞİ

Anne tarafından Hindistan, baba tarafından ise Jamaika asıllı olan Kamara Harris, 2003 yılında San Francisco'nun ilk kadın eyalet savcısı olmuştur. Harris, 2020 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimi için de Demokrat Parti'den aday adayı olmuş, daha sonra ise adaylıktan çekilmiştir. Kamala Harris, 2016 yılında başladığı Kaliforniya senatörlük görevinden 20 Ocak 2021'de istifa ederek ayrılmış ve aynı gün ABD Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır.

KAMALA HARRİS'İN 2024 ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ VAATLERİ

Enflasyonu düşürmek.

Fırsatçı şirketler için yeni cezalar getirmek.

Konut sorununu endüstriyle işbirliği içinde çözmek. 4 yılda 3 milyon yeni konut inşa etmek.

İlk kez konut satın alacaklar için 25 bin dolara kadar peşinat desteği sağlamak.

Orta sınıfın refahını artırmak.

Reçeteli ürünlerin fiyatlarını düşürmek.

Gıda fiyatlarının yükselmesini yasalar ile engellemek.

İlaç şirketlerinin fiyatları yükseltmesine karşı önleyici tedbirler uygulamak.

Yatırımcıların koplu konut satın almasını engellemek.

Yeni doğan çocukların ailelerine dair 6 bin dolara kadar vergi indirimi sağlamak.

BİDEN'İN ADAYI HARRİS

ABD Başkanı Joe Biden, 21 Temmuz 2024 tarihinde yaptığı açıklamada 2024 ABD Başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı ve Başkan adayı olarak Kamala Harris'e desteğini bildirdi.

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