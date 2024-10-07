Kamala Harris'ten "Netanyahu bir dost mudur?" sorusuna yanıt

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Partinin önümüzdeki ay düzenlenecek başkanlık seçimindeki adayı Kamala Harris, Amerikan ve İsrail halkı arasındaki ittifakın İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yakın dostluğundan daha önemli olduğunu söyledi.

Harris'in "CBS 60 Dakika" programına verdiği röportajda Netanyahu'nun ABD'nin ateşkes çağrısı ve Lübnan'a saldırılara ilişkin ABD yönetimini dinlememesine yönelik soruyu yanıtlayan Harris, İsrail'e Hamas ve Hizbullah gibi 'tehditlere' karşı kendini koruması için destek verildiğini ifade etti.

Harris, İsrail liderleriyle yürütülen diplomatik ilişkilerin ise bazı 'ilkelere' dayandığını belirtti.

ABD'nin insani yardımın artırılmasını, esirlerin serbest bırakılmasını ve ateşkes sağlanmasını istediğini dile getiren Harris, "Bu çerçevede İsrail ve bölge ülkelerine baskı kurmaya devam edeceğiz" dedi.

Harris, İsrail'in bazı adımları ABD'nin baskısı sonucu attığını savundu.

"Netanyahu yakın bir dost mudur?" sorusuna ise Harris, "Çok daha önemli olan Amerikan ve İsrail halkı arasında ittifak olup olmadığıdır. Bunun cevabı da evettir" şeklinde yanıt verdi.