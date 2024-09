Kamala Harris'ten 'Trump'a saldırı girişimi' hakkında ilk yorum

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik ikinci saldırı girişimine ilişkin Başkan Yardımcısı Kamala Harris de bir mesaj paylaştı.

2024'ün Kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olan ve Donald Trump'a karşı yarışacak olan Harris, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada ABD'de şiddetin yerinin bulunmadığına vurgu yaptı.

Harris, şu ifadeleri kullandı:

"Florida'daki eski Başkan Trump ve mülkü yakınlarında silah sesleri duyulduğuna dair haberler aldım ve onun güvende olduğuna sevindim. Amerika'da şiddetin yeri yoktur"

I have been briefed on reports of gunshots fired near former President Trump and his property in Florida, and I am glad he is safe. Violence has no place in America.