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Kamala Harris'ten 'Trump'a saldırı girişimi' hakkında ilk yorum

ABD Başkan Yardımcısı ve Demokratların Başkan Adayı Kamala Harris, Donald Trump'a yönelik saldırı girişimine dair yayınladığı mesajda "Amerika'da şiddetin yeri yoktur" ifadesini kullandı.

Dünya
  • 16.09.2024 09:51
  • Giriş: 16.09.2024 09:51
  • Güncelleme: 16.09.2024 09:58
Kaynak: Dış Haberler
Kamala Harris'ten 'Trump'a saldırı girişimi' hakkında ilk yorum
Fotoğraf: AA

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik ikinci saldırı girişimine ilişkin Başkan Yardımcısı Kamala Harris de bir mesaj paylaştı.

2024'ün Kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı olan ve Donald Trump'a karşı yarışacak olan Harris, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada ABD'de şiddetin yerinin bulunmadığına vurgu yaptı.

Harris, şu ifadeleri kullandı:

"Florida'daki eski Başkan Trump ve mülkü yakınlarında silah sesleri duyulduğuna dair haberler aldım ve onun güvende olduğuna sevindim. Amerika'da şiddetin yeri yoktur"

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